Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей (ФОТО)

Перевалка угля в Невельске. Фото: ИА SakhalinMedia

Проверяющие органы заводят административные дела, выписывают штрафы и судятся из-за нарушений природоохранного законодательства

18 июня, PrimaMedia. Жители Невельска Сахалинской области вынуждены дышать угольной пылью из-за работающего в черте города терминала, на котором непрерывно ведется перевалка угля открытым способом. Жалобы во все инстанции — от администрации Невельского муниципального образования до Росприроднадзора и прокуратуры — не дают должного результата. Пока невельчане обивают пороги властных структур, город продолжает выживать в облаках ядовитой, всюду проникающей угольной взвеси, сообщает ИА SakhalinMedia.

Перевалка угля под носом у самых маленьких

Установленные пылеуловители, по словам горожан, не спасают их от вредных пыльных вихрей. Когда ветер начинает дуть со стороны моря, находиться в Невельске просто невыносимо.

Между тем, всего в нескольких десятках метров от территории терминала расположены жилые дома, грязно-серые фасады которых с непривычки приводят в ужас приезжих. Здесь же, у домов — покрытые слоем черной пыли детские площадки, а еще через несколько метров — большой детский сад "Малышка".

"Проблема для нас действительно серьезная, все это знают и никому нет до этого дела. От угольной пыли невозможно укрыться ни за какими тройными стеклопакетами. Без преувеличения каждый день, а то и по несколько раз приходится отмывать окна и подоконники от черноты. Подумать страшно, что творится в наших легких и легких наших детей, которые ходят в этот сад", — поделилась с корр. ИА SakhlinMedia сотрудница невельского детского сада №16 на ул. Ленина, 86.

Другая жительница города рассказала, что когда ветер дует с моря, вся пыль с терминала плотно накрывает жилые районы угольной взвесью.

"Раньше я жила подальше от моря — на Школьной, там было чуть легче. Но все равно — когда дует сильный ветер, спрятаться от этой пыли нереально. Не говоря уже о том, что сушить белье на улице или открывать окна для нас сегодня — непозволительная роскошь", — сообщила невельчанка.

Поскольку многие жители Невельска сами работают на предприятии по перевалке угля и зависят от работодателя, с журналистами они общаться опасаются и стараются не называть своих имен. Тем не менее, на условиях анонимности невельчане все же рассказывают об условиях, в которых им приходится жить.

Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia 1 / 13

Грузовики с "большой дороги"

Портовый терминал — не единственный источник проблем горожан, исходящих от предприятий по перевалке угля. Практически безостановочно по городу разъезжают груженые самосвалы с незакрытым кузовом.

По наблюдениям местных жителей, больше всего угольной пылью загрязнен маршрут, по которому ведется транспортировка сырья с карьера компании "Горняк-1" в порт. Длина этого пути по центральным улицам Невельска составляет порядка 10 км. На всем его протяжении обочины проезжей части усеяны мелкими фрагментами угля и пылью.

Важно подчеркнуть, что если сами жители, хотя и с опаской, но общаются с журналистами, то сотрудники ООО "Горняк-1", устроившего в Невельске угольный кошмар, совсем не расположены к приему гостей. Охрана на всех объектах компании как будто специально обучена на установление и пресечение попыток проведения фото и видеосъемки.

В районе карьера "Горняка-1" неизвестные лица устроили настоящую погоню за съемочной группой ИА SakhalinMedia.

Сначала водитель груженого самосвала, увидев, что корр. агентства пытается снять процесс перевозки угля в незакрытым кузовом, он остановился и в грубой форме высказал свое недовольство.

После этого он проехал дальше, в сторону железнодорожного тупика, и продемонстрировал намерение раздавить служебный автомобиль редакции. Выходки агрессивных граждан не закончились и на этом. За автомобилем журналистов в погоню устремился старенький УАЗ с группой молодых людей в салоне. Невнятными жестами и сигналами гудка автомобиля местные "хозяева" остановили представителей СМИ, однако предпринять какие-либо действия не решились.

К слову, про тяжелейшую ситуацию с угольной пылью в Невельске рассказывают не только горожане. О стопках жалоб, штрафов и нарушений, поступивших в различные структуры власти, ярко рассказывают и сами чиновники в ответах на официальные запросы редакции ИА SakhalinMedia.

Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia 1 / 12

Штрафы, проверки, суды

Деятельность по перевалке угля в угольном терминале Невельского района осуществляет ООО "Невельский морской торговый порт", а добычу этого угля для перевалки — предприятие ООО "Горняк — 1". Стоит отметить, что прежде НМТП именовался ООО "Горняк-2". Обе организации — и угледобытчик и стивидор, зарегистрированы по одному адресу — город Невельск, ул. Береговая, 84. Там же зарегистрировано и первичное ООО "Горняк".

Сотрудники Росприроднадзора неоднократно проводили проверки по обращениям, связанным с загрязнением тех или иных объектов на территории городского округа.

Как сообщили в ведомстве, в результате деятельности угольного разреза "Горняк-1" пострадали реки Казачка, Лопатинка и Амурская, были загрязнены нерестилища лососевых рыб, произошел сход оползня в реку и сход селевого потока на село Горнозаводск. Также жители города жаловались в Росприроднадзор на несанкционированные свалки. В большинстве случаев виновные лица были привлечены к ответственности, назначены наказания и штрафы, ряд обращений все еще находится на рассмотрении. Угледобытчики выплатили штрафы и продолжили заниматься своим "грязным" делом.

Свои жалобы на неблагоприятную экологическую обстановку невельчане направляют и в администрацию городского округа. Так, в 2017 году в мэрию Невельска поступило 8 обращений по вопросам, связанным с работой угледобывающего предприятия ООО "Горняк-1". Семь из них — о работе угольного терминала, расположенного в центре города, и загрязнении воздуха угольной пылью, одно обращение — о загрязнении реки Лопатинка в результате деятельности угледобывающего предприятия.

В 2018 году в администрацию Невельска поступило еще три аналогичные жалобы. Все о той же многострадальной речке Лопатинке, а также "о затоплении земель из-за котлована, образовавшегося в результате деятельности угледобывающего предприятия ООО"Горняк-1" по разработке месторождений полезных ископаемых".

"В 2017 году, по обращению жителей города Невельска по вопросу об угольной пыли от производственной деятельности ООО "Горняк-2", переименованного в ООО "Невельский морской торговый порт", неоднократно проводились административные расследования. Для выявления наличия в атмосферном воздухе на территории жилой застройки оксида углерода, взвешенных веществ и пыли неорганической содержащей двуокись кремния 70-20% в январе и июле 2017 года проведены лабораторные исследования", — сообщили в администрации Невельского района.

Проблемой угольной пыли в Невельске заинтересовалась и транспортная прокуратура Сахалинской области. В ответе на запрос агентства за подписью заместителя прокурора Максима Лебедева говорится, что ведомство ведет судебные тяжбы в отношении угольных компаний в связи с множественными фактами нарушения природоохранного законодательства.

Так, ООО "Невельский морской торговый порт" не была установлена специальная территория с особым режимом использования — санитарно-защитная зона, обществом не была представлена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, не обеспечены способы подавления пыли в процессе ее образования с применением воды или других средств. Кроме того, портом не организован сбор и очистка стоков, в том числе ливневых с территории причалов.

Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей. Фото: ИА SakhalinMedia 1 / 17

"По выявленным нарушениям закона в ООО "Невельский морской торговыйм порт" внесено представление об устранении нарушений вышеуказанного законодательства. В отношении Общества прокуратурой возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ. Кроме того, в Невельский городской суд направлено исковое заявление о понуждении ООО "Невельский морской торговый порт" устранить нарушения санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства", — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

Несмотря на выявленные нарушения, "Невельский морской торговый порт" не согласился с требованиями транспортной прокуратуры. Однако Сахалинский областной суд подтвердил законность принятых мер в отношении общества.

Но на этом судебные тяжбы не закончились. В мае 2018 года областной транспортный прокурор обратился в суд Южно-Сахалинска с требованием к ООО "Невельский морской торговый порт" установить санитарно-защитную зону до 25 июня,обеспечить подавление пыли во время перегрузки угля и установить систему ливневой причальной канализации. Городской суд иск не удовлетворил.

"В настоящее время данное решение обжаловано Сахалинским транспортным прокурором в Сахалинский областной суд", — сообщили в ведомстве.

Таким образом, судя по сообщениям ответственных ведомств, перевалка угля в Невельске до сих пор продолжается без установленной санитарно-защитной зоны, без достаточного пылеподавления и без установленной ливневой канализации, которая призвана защитить уникальную акваторию города от стоков с перевалочной площадки.

Редакция ИА SakhalinMedia продолжает следить за ситуацией в Невельске и ожидает ответа на очередную серию запросов в правоохранительные и надзорные структуры.