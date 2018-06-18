Шествие со свечами во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia
Жизнь Приморья

День памяти и скорби владивостокцы начнут традиционным шествием с зажженными свечами

После него состоится возложение цветов к Вечному огню

18 июня, PrimaMedia. День начала Великой Отечественной войны, ставший национальным Днем памяти и скорби, во Владивостоке встретят по традиции массовым шествием со свечами. Оно будет проходить на Корабельной набережной в пятницу, 22 июня, сообщает ИА PrimaMedia.

Принять участие в траурном шествии может каждый. Уже известно, что мероприятие поддержат старшеклассники, студенты и общественные организации. Шествие начнется в 10.30 от стелы "Владивосток – город воинской славы", его финальной точкой станет Вечный огонь мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота". Сразу после шествия собравшиеся примут участие в памятном мероприятии и возложении цветов и венков к Вечному огню и Стене памяти мемориала ТОФ.

В связи с проведением памятного мероприятия на Корабельной набережной 22 июня на один час ограничат движение и парковку автомобилей. Оно будет действовать от дома № 1 до пересечения со Светланским переулком с 10.10 до 11.15.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.

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