Новый катамаран. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Катамараны, построенные во Владивостоке, будут экспортировать в Европу и Азию

Глава Приморья пообещал помощь в поиске партнеров резиденту свободного порта

18 июня, PrimaMedia. Компания "Композитное кораблестроение", которая является резидентом свободного порта Владивосток, представила в выходные свой новый проект – судно Pacifico Adventure 99. Это – новый концепт прогулочных катамаранов, которые будут строить на экспорт для Европы и Азии, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации приморского края.

Приморское предприятие уже обеспечено заказами. Как сообщил первый вице-губернатор Александр Костенко, в январе этого года "Композитное кораблестроение" заключило два экспортных контракта на поставку катамаранов проекта Pacifico Adventure 99 с Великобританией и двух Pacifico cruise – в Республику Корея.

"Это отличный пример международного сотрудничества, и особенно показательно, что наша продукция конкурентоспособна и будет поставляться за рубеж", – отметил Александр Костенко.

Первый вице-губернатор добавил, что всего в 2018 году предприятие планирует экспортировать 10 судов в европейские страны, еще пять – в страны Азии.

Группа компаний "Композитное кораблестроение" ведет свою деятельность с 2000 года и на сегодняшний день является одной из немногих, осуществляющих строительство пассажирского и прогулочного флота катамаранного типа, а также патрульных и рабочих судов из композитных материалов на российском рынке судостроения. Несколько лет назад компания стала резидентом свободного порта Владивосток.

В настоящее время на предприятии трудятся более 60 высококвалифицированных сотрудников, которые проходят стажировки в ведущих судостроительных компаниях мира. Их количество планируется увеличить с расширением рабочих площадей.

Также среди разработок "Композитного кораблестроение" – беспилотные лодки SUV 55, которые можно использовать в исследовательских целях, во время спасательных работ.

Напомним, в мае производственный цех предприятия посетил глава Приморья Андрей Тарасенко. Врио губернатора подчеркнул, что в качестве площадки развития могут быть рассмотрены мощности в Славянке Хасанского района. Но для того, чтобы предприятию действительно активно развиваться, нужен партнер.

"Вам нужно выстроить всю линейку. Пригласить в качестве партнеров компании из Китая, у которых уже есть своя производственная линия, клиентская база. Главное, что у вас есть желание, будем вам помогать искать и партнеров, и новое место. В июле во Владивостоке будет Морской салон проходить. Надо вам выставляться", – обратился Андрей Тарасенко к руководству компании и дал поручение своему первому заместителю Александру Костенко проработать указанные вопросы.

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