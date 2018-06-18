Илья Лагутенко затеял издать Фанбук – книгу фанатских историй

Илья Лагутенко. Фото: ИА PrimaMedia

Деньги на проект собирают с помощью популярной краудфандинговой платформы

18 июня, PrimaMedia. Лидер группы "Мумий Тролль", почетный гражданин Владивостока Илья Лагутенко объявил о старте очередного издательского проекта – книги фанатских историй. Фанбук будет составлен из эссе поклонников группы, воспоминаний музыкантов и множество фотографий, сообщает ИА PrimaMedia.

"За все эти годы случилось много такого, что стоит вспомнить, а то и вовсе невозможно забыть, и уж если и писать про Мумий Тролль, то только вместе. Уверены, вам есть что рассказать. Помимо ваших историй, будут ещё и наши: гастрольные приключения, рассказы музыкантов и Ильи Лагутенко, забавные случаи и неизвестные факты из жизни группы" — говорится в анонсе нового проекта на популярной краудфандинговой платформе "Планета". Именно на этом ресурсе Лагутенко 14 июня начал сбор денег для будущей книги. К сбору заявлена сумма 1 млн 200 тысяч рублей, за 4 дня около 80 участников кампании пожертвовали на Фанбук более 192 тысяч рублей. Уже полностью раскуплены такие лоты, как книга Ильи Лагутенко и Василия Авченко "Владивосток 3000" стоимостью 500 рублей, встреча с группой "Мумий Тролль" в одноименном московском баре стоимостью 3 тысячи рублей, а также 5 красных толстовок – часть дизайнерской коллекции одежды, посвященной юбилею альбома "Морская" — их авторы проекта оценили в 10 тысяч рублей.

Потенциальным участникам краудфандинга еще остались лоты из трех книг Ильи Лагутенко "Тигриные истории", написанных в партнерстве с Русским Географическим Обществом. Комплект состоит из детской иллюстрированной сказки в стихах, этнографического сказания для детей школьного возраста и публицистического эссе для взрослых, его цена 5 тысяч рублей. Также предлагается к покупке пригласительный билет на камерный концерт "Мумий Тролля" в Юрмале стоимостью 5500 рублей, джем-сейшен с "троллями" в культовом московском баре за 10 тысяч рублей и другие лоты. Самый дорогой из них – "вечный билет" на концерты группы в любой точке мира, он оценивается в 75 тысяч рублей. Самый дешевый – 200-реблевая электронная версия будущей книги. Пожертвовать без подарка можно и сто рублей, а прислать историю для Фанбука "Мумий Тролля" — через сайт book.mumiytroll.com.