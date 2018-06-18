Сенатор Ростислав Гольдштейн: Практика показывает эффективность работы системы tax free

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба сенатора

Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала данные по итогам работы за два месяца введенной в этом году системы tax free

18 июня, PrimaMedia. Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала данные по итогам работы за два месяца введенной в этом году системы taxfree. Так, возможностью возврата НДС с приобретенных в России товаров воспользовались 2,5 тысячи туристов. Объем отечественных товаров, на которые магазины оформили возврат налога, составил 350 миллионов рублей.

Согласно статистике, больше всего возвратом налога пользуются туристы из Китая (каждый второй иностранец, воспользовавшийся taxfree). На втором месте граждане США, на третьем – Израиля. Всего системой воспользовались жители ста стран.

"Очень правильно, что инициативу о введении taxfree разработали и внедрили в этом году, как раз к Чемпионату мира по футболу, который сейчас проходит в России. Более того, было принято решение, что в пилотном режиме эта система будет запущена в 11 городах, принимающих матчи. Сейчас наша страна принимает сотни тысяч туристов, и возможность вернуть налог с покупок это не только приятный бонус для гостей России, но и отличный стимул для совершения бОльшего числа покупок. Как показывает практика работы системы за два месяца, taxfree весьма эффективна. К завершению Чемпионата, уверен, мы получим еще более впечатляющие результаты. А с 2019 года taxfree будет работать во всех регионах России, что также будет способствовать развитию туристической отрасли", — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Напомним, системой taxfree могут воспользоваться граждане иностранных государств, кроме стран, входящих в Евразийский экономический союз. Возврат НДС распространяется на товары, стоимость которых превышает 10 тысяч рублей по таким категориям, как техника, продукты питания, одежда, ювелирные изделия, книги, лекарства.