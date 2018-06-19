Александр Шишкин: «Дальневосточный гектар» остаётся востребованным среди граждан РФ

"Дальневосточный гектар" остаётся востребованным среди граждан РФ. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

В Совете Федерации прокомментировали намерение президента РФ усовершенствовать систему выдачи земельных участков на ДВ

19 июня, PrimaMedia. Обещание Президента усовершенствовать систему выдачи "Дальневосточного гектара" в ответ на существующую критику — признание востребованности этой программы. Об этом заявил сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин. Владимир Путин в ответ на существующие со стороны граждан замечания пообещал улучшить систему раздачи земельных участков на Дальнем Востоке, — передает собственный корр. ИА PrimaMedia из Москвы.

— Программа "Дальневосточный гектар", как и ожидалось, оказалась востребованной. Недавно был выдан 10-тысячный гектар. Лидеры по количеству выданных участков — Приморье, Хабаровский край, Якутия. Но, конечно, в целом успешную программу нужно совершенствовать и расширять, чтобы решить существующие проблемы, — отметил сенатор Александр Шишкин.

По его словам, требуется решение инфраструктурных задач, обеспечение земельных участков транспортным сообщением, электричеством, водой, теплоснабжением.

— Гектары должны выдаваться в доступных для транспорта местах, необходимо обеспечивать их соответствующий инфраструктурой: электричество, газ, водоснабжение, теплоснабжение. Напомню, что основной целью программы "Дальневосточный гектара" является привлечение на Дальний Восток жителей из других округов России. Поэтому власти на местах и Правительство России должны озаботиться решением инфраструктурных проблем,— сказал сенатор.