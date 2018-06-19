Профсоюзы Приморья продолжают выступать против пенсионной реформы. Фото: пресс-служба ФППК

Решение о тактике дальнейших действий будет принято на Совете ФППК 21 июня

19 июня, PrimaMedia. Предложение правительства увеличить пенсионный возраст россиян вызвало горячее обсуждение у приморцев. Консолидированное решение о действиях профсоюзов Приморья будет принято на Совете ФППК 21 июня, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

Члены отраслевых профсоюзов края выражают протест против предложенного кабинетом министров законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года.

"Четвертый день у меня разрываются от звонков рабочий и мобильные телефоны, электронная почта и мессенджеры также переполнены возмущенными отзывами работников образования. И я понимаю наших педагогов: в условиях двойной нагрузки, стараясь заработать более или менее приличные деньги, они отработали учебный год, бесплатно потрудились на ОГЭ (вопрос оплаты этой работы мы вновь поднимем 26 июня на краевой трехсторонней комиссии), и тут такой "подарок" накануне летних отпусков!. Для многих это стало настоящим потрясением. Чтобы окончательно "добить" наших педагогов, осталось отменить досрочный выход на пенсию при наличии 25-летнего стажа и определенного количества заработанных часов. Тогда отток из профессии еще более усилится. Наши люди накалены до предела", — рассказала председатель Приморской краевой организации профсоюза работников образования Ирина Мариш.

Лидеру профсоюза работников жизнеобеспечения Приморья Светлане Кожухарь также приходится сдерживать негодование членов профсоюза края.

"Главные вопросы, которые сегодня поступают: что нам делать, как еще достучаться до правительства и депутатов? Очевидно, что молчать наши люди не будут. Несправедливая и непродуманная пенсионная реформа затронула каждого из нас", — говорит она.

Предложениями кабмина возмущены не только профсоюзы, но и бизнес, недовольный повышением НДС.

"Я не помню столь живой и бурной реакции ни на один из законопроектов, — рассказывает председатель Приморской организации профсоюза работников торговли, общественного питания, кооперации и предпринимательства"Торговое единство" Марина Семенова. — Все ждут от профсоюзов тактики дальнейших действий".

Эту тактику профсоюзы Приморья обсудят на Совете ФППК.

"На Российской трехсторонней комиссии профсоюзная сторона сказала четкое "нет" предлагаемой реформе. По мнению ФНПР, главный резерв для пополнения пенсионного фонда – это повышение зарплат и вывод бизнеса из тени, а не увеличение пенсионного возраста. Прежде чем принимать такие радикальные решения, требуется детально оценить влияние предлагаемых мер на экономику. Нужно просчитать все риски и последствия нового законопроекта для рынка труда, выстроить хорошо продуманную систему защиты от безработицы, особенно для лиц старшего возраста. Свою позицию профсоюзы высказали, ждем реакции правительства и параллельно обсуждаем план дальнейших действий с коллегами из других регионов и ФНПР", — сказал председатель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков.

Не молчат и другие профобъединения Дальнего Востока.

Категорический протест новому законопроекту уже заявили Федерации профсоюзов Амурской и Магаданской, Сахалинской областей. Негативную оценку озвучила и председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Галина Кононенко. Все профобъединения инициируют на этой неделе обсуждение пенсионного вопроса на трехсторонних комиссиях своих регионов. В Приморье такое заседание пройдет 26 июня.

Кроме того, приморцы вместе с другими дальневосточниками приняли активное участие в подписании петиции против повышения пенсионного возраста на сайте "Российской общественной инициативы". За три недели удалось собрать 100 тысяч голосов, необходимых для того, чтобы документ был рассмотрен в правительственной экспертной группе и вынесен на обсуждение в Госдуму.

Активно голосовали жители края и за петицию против повышения пенсионного возраста на сайте www.change.org.

Добавим, что на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 16 июня профсоюзы не только высказались против законопроекта о повышении пенсионного возраста, но и предложили свои варианты пополнения пенсионного фонда.

По мнению Михаила Шмакова, это повышение зарплат и вывод бизнеса из тени. Также лидер ФНПР отметил, что 102-я Конвенция Международной организации труда (МОТ) "О минимальных нормах соцобеспечения" должна быть ратифицирована полностью, включая положение о страховании от безработицы.

Профсоюзы — единственная общественная организация, которая ведет системную работу с правительством в деле защиты трудовых прав работающих россиян, в отличие от других общественных организаций и партий, которые лишь делают на волне пенсионной реформы громкие популистские заявления, не подкрепленные реальными делами, и стремятся заработать на этом политический капитал.