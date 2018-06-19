«Примсоцбанк» запускает сервис онлайн-записи на получение услуг в своих офисах

Новая функция позволит людям сократить до минимума ожидание в очереди на обслуживание

19 июня, PrimaMedia. "Примсоцбанк" запустил сервис онлайн-записи на получение услуг в своих офисах. Запись доступна физическим и юридическим лицам во всех регионах присутствия банка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Теперь клиенты "Примсоцбанка" могут заранее записаться и получить услуги по открытию вкладов, расчётных счетов, оформлению ячеек и потребительских кредитов, кредитных карт. Также доступна запись на swift-переводы и консультации по ипотеке.

"Мы постоянно стремимся сделать посещение клиентом банка максимально удобным, снизив до минимума время ожидания, а также повысив скорость и качество обслуживания, — рассказала начальник службы качества обслуживания клиентов ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Мария Гаевская. — Онлайн-запись позволит заранее спланировать время посещения Банка. Если же посетить банк нужно прямо сейчас, клиент может посмотреть загруженность отделений на сайте банка и выбрать нужное".

Предварительная запись на получение услуг в любом из офисов "Примсоцбанка" доступна на сайте банка. Отзывы о работе сервиса можно оставить по телефону 8-800-200-42-02 или электронной почте consultant@pskb.com.