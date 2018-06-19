Участников профильной смены ВДЦ "Океан" "Энергия Старта" наградили в Приморье. Фото: пресс-служба ДРСК

Участников профильной смены ВДЦ «Океан» «Энергия Старта» наградили в Приморье

Победители конкурсов и активные участники образовательной программы получили дипломы и подарки

19 июня, PrimaMedia. Церемония награждения второй профильной смены "Энергия Старта" состоялась 18 июня во Всероссийском детском центре "Океан" в Приморье. Победителей конкурсов и активных участников образовательной программы наградили дипломами и подарками. Организатором энергосмены стало АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

"Энергия старта" — это уникальный образовательный проект, в котором школьники за три недели получили знания в научно-технической сфере и смогли применить их на практике.

Программа тематической смены включала познавательные и творческие занятия по энергосбережению, энергоэффективности и энергобезопасности с использованием интерактивных форм обучения.

Дети познакомились с альтернативными и возобновляемыми источниками энергии, в ходе дискуссий и пленарных занятий обсудили перспективы развития и модернизации отрасли, приняли участие в мастер-классах по дизайн-мышлению, инженерному творчеству и профориентации.

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Занятия для школьников проводили эксперты в области энергетики и специалисты АО "ДРСК", ПАО ДЭК, Фонда содействия развития ЖКХ (г. Москва). Кроме этого, специалисты Центра энергосбережения из Токио рассказали школьникам об энергосбережении, возобновляемых источниках энергии и сохранении ресурсов Японии.

Итог смены подвел молодежный форум, на котором участники смены представили проекты по внедрению в ВДЦ "Океан" альтернативных источников энергии, разработали ряд энергосберегающих схем по тепло— и электроснабжению лагеря.

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На церемонии закрытия авторов лучших проектов наградили дипломами в трех номинациях: "Энергоэффективность без границ: от государственного к частному", "Экология и энергосбережение" и "Прикладное энергосбережение". Также дипломом был отмечен Александр Глушак — лучший игрок товарищеского футбольного матча между командой "Энергия старта" и сборной энергетиков ДРСК и вожатых. Матч, посвященный Чемпионату мира, закончился со счетом 4:3 в пользу команды энергетиков.

Профильная энергетическая смена "Энергия Старта" проходила с 1 июня в ВДЦ "Океан". Ее участниками стали более 100 ребят 13-17 лет из Приморского, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской и Сахалинской областей и Республики Якутия, которые прошли конкурсный отбор. Организатором смены второй год является АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" при поддержке министерства энергетики РФ и ПАО "РусГидро".

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