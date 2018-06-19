Мастер-класс "Дизайн печатных СМИ". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
МедиаСаммит

Как сделать печатное издание успешным, рассказал участникам МедиаСаммита Владимир Касютин

Главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок» провел для коллег мастер-класс «Дизайн печатных СМИ»

19 июня, PrimaMedia. Главный редактор журнала "Журналистика и медиарынок" Владимир Касютин провел мастер-класс "Дизайн печатных СМИ" в рамках Дальневосточного Медиасаммита-2018 (6-7 июня, ДВФУ). Эксперт рассказал, как сделать печатное издание успешным и с легкостью привлекать внимание читателей, сообщает ИА PrimaMedia.

На примерах региональных и российских печатных изданий Владимир Касютин поведал о самых частых ошибках, допускаемых при верстке изданий, о том, как грамотно разместить иллюстрацию, как правильно организовать деятельность редакции и многое другое.

— Сейчас многие редакции живут в замкнутом мире. Нет профессиональных авторов и фотографов, газеты верстаются некорректно, что еще сильнее отпугивает аудиторию. И самая большая ошибка редактора в этой ситуации — делать все за своих сотрудников, думая, что сможешь лучше, — отметил Владимир Касютин.

Владимир Касютин

Владимир Касютин. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

В процессе мастер-класса эксперт не раз обращался к своим слушателям, спрашивал, как строится работа в их изданиях. Особое внимание секретарь Союза журналистов России уделил размещению фотографий в газетах.

— Чем сложнее воспринимается материал, тем сильнее его нужно разбавлять иллюстрациями и инфографиками. Большинство фотографий должен делать штатный фотограф, — подчеркнул эксперт.

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Он также добавил, что важными составляющими успешного печатного издания являются первая и последняя полоса. Они не должны быть перегружены. На последней полосе Владимир Касютин посоветовал размещать "облегченный" контент: конкурсы, кроссворды, прогноз погоды. В качестве успешного примера эксперт отметил издания "Аргументы и Факты", "Комсомольская Правда", "Московский комсомолец".

Главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке – Дальневосточный МедиаСаммит-2018 прошел во Владивостоке 6-7 июня. Площадкой проведения форума по традиции стал кампус ДВФУ на острове Русском. Организаторы подготовили для участников более 100 секций с участием топовых федеральных экспертов. Программа МедиаСаммита традиционно разделена на несколько направлений: секции для печатных и интернет СМИ, секция телевизионной и радиожурналистики, секция для сотрудников пресс-служб.

Обучающие мастер-классы прошли, как по традиционным направлениям: правовое обеспечение деятельности журналиста, менеджмент и маркетинг медиапроектов, мультимедийная журналистика, так и в новых, стремительно развивающихся сферах: SMM, digital, ИТ-технологии. В мероприятии приняли участие более 6 000 человек.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступили Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Союз журналистов России, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.

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