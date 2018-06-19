Для спортивных НКО в Приморье предусмотрели субсидии из краевого бюджета

Комитет по социальной политике и защите прав граждан. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Помощь организациям предусмотрена и на возмещение затрат, возникающих при подготовке резерва команд спортивных клубов

19 июня, PrimaMedia. Работу над законопроектом, который призван служить развитию школьного, массового и профессионального спорта, завершает комитет по социальной политике и защите прав граждан. Соответствующие поправки к закону "О физической культуре и спорте в Приморском крае" рекомендованы депутатам Законодательного собрания к принятию во втором и третьем чтении, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Одобренный комитетом нормативный акт наделяет органы государственной власти дополнительными полномочиями в области поддержки физкультуры и спорта. В частности, со вступлением в силу законопроекта на содействие краевой администрации могут рассчитывать некоммерческие физкультурно-спортивные организации, занимающиеся развитием профессионального спорта и выставляющие свои команды от имени Приморского края на межрегиональных, российских и международных соревнованиях. Для таких НКО в проекте закона прописана возможность получения субсидий из краевого бюджета. Причем подобная помощь организациям предусмотрена и на возмещение затрат, возникающих при подготовке резерва команд спортивных клубов.

Еще одним шагом на пути развития профессионального спорта должно стать расширение перечня объектов недвижимого имущества, которые являются собственностью Приморского края и могут быть переданы физкультурно-спортивным организациям в безвозмездное пользование или долгосрочную аренду на льготных условиях. К спортивным объектам, в отношении которых в настоящее время действует такое право, предлагается добавить и спортивные сооружения.

Аналогичные меры поддержки установлены в законопроекте для развития школьного и массового спорта. С принятием поправок необходимое для этих целей краевое имущество будет передаваться органам местного самоуправления в пользование или в собственность безвозмездно.

Кроме того, поправки в закон "О физической культуре и спорте в Приморском крае" исключают требования к сроку проживания на территории региона, которые в настоящее время предъявляются к спортсменам и их тренерам при назначении поощрений за достижения в области физической культуры и спорта.

Также ко второму чтению комитетом по социальной политике и защите прав граждан были подготовлены поправки, наделяющие профильный департамент администрации края правом участвовать в организации и проведении на территории Приморья межрегиональных, всероссийских и международных соревнований среди студентов.

"С принятием законопроекта мы связываем качественное улучшение финансирования приморского спорта. При этом хотелось бы отметить, что обсуждение этого важного вопроса, который был вынесен на рассмотрение Законодательного собрания врио губернатора Приморского края, началось в том числе и с подачи депутатского корпуса", — подчеркнул председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.

18.06.2018

Работу над законопроектом, который призван служить развитию школьного, массового и профессионального спорта, завершает комитет по социальной политике и защите прав граждан. Соответствующие поправки к закону "О физической культуре и спорте в Приморском крае" рекомендованы депутатам Законодательного Собрания к принятию во втором и третьем чтении.

Одобренный комитетом нормативный акт наделяет органы государственной власти дополнительными полномочиями в области поддержки физкультуры и спорта. В частности, со вступлением в силу законопроекта на содействие краевой администрации могут рассчитывать некоммерческие физкультурно-спортивные организации, занимающиеся развитием профессионального спорта и выставляющие свои команды от имени Приморского края на межрегиональных, российских и международных соревнованиях. Для таких НКО в проекте закона прописана возможность получения субсидий из краевого бюджета. Причем подобная помощь организациям предусмотрена и на возмещение затрат, возникающих при подготовке резерва команд спортивных клубов.

Еще одним шагом на пути развития профессионального спорта должно стать расширение перечня объектов недвижимого имущества, которые являются собственностью Приморского края и могут быть переданы физкультурно-спортивным организациям в безвозмездное пользование или долгосрочную аренду на льготных условиях. К спортивным объектам, в отношении которых в настоящее время действует такое право, предлагается добавить и спортивные сооружения.

Аналогичные меры поддержки установлены в законопроекте для развития школьного и массового спорта. С принятием поправок необходимое для этих целей краевое имущество будет передаваться органам местного самоуправления в пользование или в собственность безвозмездно.

Кроме того, поправки в закон "О физической культуре и спорте в Приморском крае" исключают требования к сроку проживания на территории региона, которые в настоящее время предъявляются к спортсменам и их тренерам при назначении поощрений за достижения в области физической культуры и спорта.

Также ко второму чтению комитетом по социальной политике и защите прав граждан были подготовлены поправки, наделяющие профильный департамент администрации края правом участвовать в организации и проведении на территории Приморья межрегиональных, всероссийских и международных соревнований среди студентов.

"С принятием законопроекта мы связываем качественное улучшение финансирования приморского спорта. При этом хотелось бы отметить, что обсуждение этого важного вопроса, который был вынесен на рассмотрение Законодательного Собрания врио губернатора Приморского края, началось в том числе и с подачи депутатского корпуса", — подчеркнул председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.