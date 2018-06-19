Тюлень. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Депутат ЗС ПК Юлия Толмачева посетила реабилитационный центр «Тюлень»

Парламентарий рассмотрела проблемы учреждения

19 июня, PrimaMedia. Депутат Законодательного собрания Приморского края Юлия Толмачёва посетила известную в Приморье писательницу и художницу Ларису Белоиван, которая многие годы занимается спасением тюленей и является учредителем центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" в поселке Тавричанка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

По мнению ООО "Водопроводно-канализационное хозяйство Тавричанка", Лариса Белоиван незаконно использует воду и наносит ущерб земельным участкам жителей поселка. Юлия Толмачева решила разобраться в непростой ситуации на месте и разрешить спор со всеми участниками затянувшегося конфликта.

Депутат ЗС ПК Юлия Толмачева посетила реабилитационный центр "Тюлень"

Депутат ЗС ПК Юлия Толмачева посетила реабилитационный центр "Тюлень". Фото: пресс-служба ЗС ПК

Обращаясь к депутату Законодательного собрания Приморского края, Лариса Белоиван с горечью рассказала о том, что водопроводное хозяйство перекрыло доступ к воде и по этой причине погибли два тюленя.

Два тюленя умерли в Приморье в реабилитационном центре из-за жары

Также она отметила, что работает с морскими животными с 2007 года на абсолютно добровольной основе, не получая ни копейки и не требуя никакой помощи от государства.

"В этом году пять животных уже выпущены в море, еще четверо проходят реабилитацию", — поделилась Лариса Белоиван.

Выслушав обе стороны, Юлия Толмачева отметила, что вопросы потребления воды, вытекающие из гражданско-правовых взаимоотношений между ООО "Водопроводное-канализационное хозяйство Тавричанка" и НП "Реабилитационный центр морских млекопитающих "Тюлень", не могут быть предметом рассмотрения депутата, так как согласно Конституции РФ правосудие в России осуществляется только судами.

В свою очередь она выразила поддержку Ларисе Белоиван, так как считает, что с человеческой точки зрения мы обязаны беречь животный мир и сохранять популяцию животных, многие из которых занесены в Красную книгу. И тюлени не исключение.

"Из-за массовой охоты численность тюленя стремительно сокращалась вплоть до 60-х годов. Для сохранения вида власти были вынуждены принять срочные меры, запретив спортивную и любительскую охоту, а затем и коммерческую добычу. Моя позиция однозначна, мы должны поддерживать такие инициативы и оказывать помощь в благом деле", — отметила Юлия Толмачева.

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