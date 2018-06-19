Дорожную разметку обновляют в Находке. Фото: пресс-служба администрации Находки

Всего за теплый период года рабочие нанесут более 400 км сплошных и прерывистых линий

19 июня, PrimaMedia. Дорожную разметку наносят на полосы движения автотранспорта в Находке. В 2018 году сезон работ стартовал в апреле с нанесения визуальных границ пешеходных переходов. В настоящее время МУП "Автоспектас" завершает обновление горизонтальной разметки городских автодорог, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

В выходные дни сотрудники муниципального предприятия "Автоспектас" обновили краску разметки Центральной площади. Время работы бригады было выбрано с учетом наименьшей загруженности сложного перекрестка и мест парковки транспорта.

Отметим, что разметка проезжей части является важной составляющей безопасности: она ориентирует водителей и пешеходов, несёт информацию об ограничениях и режимах движения. Поэтому, как только асфальт прогревается до необходимых температур, специалисты обновляют маркировку улиц.

В 2018 году сезон работ стартовал в апреле с нанесения визуальных границ пешеходных переходов. Всего на территории городского округа расположено 160 "зебр", 25 из них обозначено в две краски – жёлтую и белую. Разметка повышенной информативности использована вблизи детских учебных и спортивных учреждений. Чередование цветов хорошо видно в любое время суток и призвано привлечь дополнительное внимание водителей.

В настоящее время МУП "Автоспектас" завершает обновление горизонтальной разметки городских автодорог. В ближайших планах – обозначение полос движения по обходной магистрали и спусков с нее на ул. Нахимовскую и ул. Дальнюю.

Заметим, что всего за теплый период года муниципальное предприятие нанесёт более 400 км сплошных и прерывистых линий. В течение сезона специалисты обновят краску дважды, а на дорогах с интенсивным движением – трижды. "Зебры" находятся в зоне особого внимания, поэтому границы пешеходных переходов до холодов наносят на проезжую часть четыре раза.

Добавим, что работы выполняются в соответствии требованиями национальных стандартов Российской Федерации. В среднем за сезон бригады муниципального предприятия используют порядка 30 тонн специальной износостойкой дорожной краски.