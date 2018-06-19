Главврач Медицинского центра ДВФУ признан одним из лучших врачей России

Олег Пак с наградой. Фото: пресс-служба ДВФУ

Олег Пак стал лауреатом национальной медицинской премии "Призвание-2018" за создание нового направления в медицине

19 июня, PrimaMedia. Главный врач Медцентра ДВФУ, главный детский нейрохирург Приморского края Олег Пак стал лауреатом престижной медицинской премии "Призвание-2018". Он отмечен в номинации "За создание нового направления в медицине" в группе врачей по мультидисциплинарному лечению спинномозговых грыж у детей, сообщает ИА PrimaMedia.

"Призвание" – одна из главных медицинских премий России, где профессиональные врачи и организаторы здравоохранения оценивают работу своих коллег. Традиционно лучшие врачи получают премии в номинациях: "За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека", "За создание нового метода лечения", "За создание нового метода диагностики", "За верность профессии". Премия "Призвание" вручается лучшим врачам с 2001 года. В этом году премию врачам вручили в 18-й раз. Церемонию вели телеведущая, врач Елена Малышева и музыкант, врач Александр Розенбаум.

Как рассказал корр. агентства Олег Пак, премия, лауреатом которой он стал, присуждена за командную работу группы врачей за проведение операций по микрохирургической пластике спинномозговых грыж у новорожденных.

— Что касается меня и моей роли в этой награде, то здесь был отмечен результат 15-летней работы группы врачей из Приморского края. Мы начали проводить эти операции в 2003 году, когда я вернулся из США после годичной стажировки у известного нейрохирурга, профессора Ричарда Элленбогена из Вашингтонского университета. До этого такие операции детям со спинномозговыми грыжами проводились не ранее, чем через месяц после рождения. Мы же начали оперировать новорожденных в первые 24 часа после рождения, так как в противном случае при открытых спинномозговых грыжах проникновение инфекции в центральную нервную систему вызывает гнойный менингит с последующим летальным исходом. Мы проанализировали статистику последних 10 лет и убедились в своей правоте: половина детей с таким диагнозом умирали, так и не дождавшись необходимой операции. Вторая половина детей перенесла гнойный менингит с тяжелыми последствиями. Поэтому мы приняли решение оперировать таких детей в первые сутки после рождения, — рассказал главврач Медцентра ДВФУ.

У новой методики было немало противников, но многократные успешно проведенные операции, большая разъяснительная работа и научные презентации на конференциях сделали свое дело – пластика открытых спинномозговых грыж в первые сутки после рождения стало нормой не только в Приморском крае, но и в других регионах России.

— Если у новорожденного грыжа сочетается с гидроцефалией, то в эти же сутки вторым этапом имплантируется шунт, отводящий ликвор из головного мозга в брюшную полость. Далее этим детишкам предстоит ортопедическая коррекция, урологические операции и длительная реабилитация. Именно данный алгоритм лечения был разработан и применен группой специалистов из разных уголков России во главе с Научно-исследовательским детским ортопедическим институтом им. Г.И. Турнера (Санкт-Петербург) и используется повсеместно в России, за что нас и номинировали на премию "Призвание-2018", — рассказал Олег Пак.

По словам Олега Игоревича, известие о награждении престижной наградой стало для него приятной неожиданностью.

— Мы с супругой были в отпуске, когда получили приглашение приехать на торжественную церемонию в Москву. Но без раздумий уехали с отдыха на два дня раньше ради такой весомой причины. Конечно, когда в зале вокруг сидят уважаемые профессора и академики, а ты являешься сообладателем такой почетной награды, тебя переполняют эмоции, — поделился впечатлениями от церемонии награждения Олег Пак.

Он также отметил, что не считает эту премию личной наградой.

— Это результат большой командной работы группы врачей из Приморского края, которые вместе со мной начинали проводить эти операции: нейрохирургов, реаниматологов, ортопедов, педиатров. В первую очередь, хочется отметить замечательного специалиста — бывшего главного детского ортопеда Приморского края Чеберяка Николая Викторовича, который, к сожалению, несколько лет назад ушел из жизни. Именно он в трудную минуту подставил мне плечо, когда многие другие врачи с недоверием отнеслись к идее молодого нейрохирурга оперировать новорожденных детей с открытыми спинномозговыми грыжами в первые сутки после рождения. Огромную поддержку также оказали заведующий реанимацией Центра специализированных видов медицинской помощи (материнства и детства) г. Владивосток, главный детский реаниматолог Приморского края Бурма Виктор Николаевич и Бондаревская Наталья Михайловна – ортопед и пластический хирург, которые принимали участие в проведении первых сложнейших операций. И, конечно, нельзя не отдать должное моим учителям: неврологу Зое Сергеевне Евдокимовой и детскому хирургу профессору, член-корреспонденту Российской академии наук Антоненко Федору Федоровичу, на тот момент руководившему клиникой, где мы начали проводить эти операции. Сейчас он работает в Москве. Он поверил и поддержал меня — молодого нейрохирурга в этих начинаниях и дал добро на проведение операций, взяв на себя всю зону ответственности. Хочу сказать всем этим удивительным людям большое спасибо и разделить с ними эту награду, — отметил нейрохирург.