Более 450 млн рублей из бюджета Приморья направлено на коммунальные субсидии. Фото: Александр Сафронов

Оформить выплату могут семьи, расходы на коммунальные платежи у которых превышают 22% совокупного дохода

19 июня, PrimaMedia. Почти 40 тысяч приморцев снизили расходы на коммунальные платежи с помощью субсидий. Из краевого бюджета на эту меру социальной поддержки выделено чуть более 450 млн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – наиболее популярная мера поддержки населения. Оформить выплату могут семьи, расходы на коммунальные платежи у которых превышают 22% совокупного дохода. Субсидия предоставляется в рамках краевой госпрограммы "Социальная поддержка населения Приморского края".

"Важное условие для назначения этой меры социальной поддержки – отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или заключение гражданами соглашений по ее погашению", – напоминают в департаменте труда и социального развития Приморского края.

Размер субсидии не является фиксированной величиной и исчисляется помесячно. В расчет закладываются установленные стандарты стоимости услуг и нормативы площади на одного человека. Выплата предоставляется сроком на шесть месяцев с правом последующей перерегистрации.

"На эту меру социальной поддержки в бюджете края предусмотрен почти 1 млрд рублей. Это достаточные средства, чтобы семьи с низкими доходами могли компенсировать расходы на коммуналку", – отмечает директор департамента Лилия Лаврентьева.

Как сообщили в ведомстве, еще почти 2,5 млрд рублей выделены на ежемесячные денежные выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг льготникам.

Ветераны войны и труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий, жители блокадного Ленинграда, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, а также граждане, пострадавшие от воздействия радиации, – более 240 тысяч федеральных и краевых льготников получают такие выплаты.

Специалисты напоминают, по всем вопросам, касающимся субсидий или иных мер социальной поддержки в сфере ЖКУ, следует обратиться в "Единое социальное окно" по месту жительства или МФЦ. Адреса и телефоны учреждений размещены на официальном сайте департамента, на официальном сайте www.mfc-25.ru.

Кроме того, можно направить документы в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru или через личный кабинет Социального портала департамента труда и социального развития Приморского края.