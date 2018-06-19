Артемовцам стала ближе культура Корейской народно-демократической республики. Фото: Светлана Агафонова

В городе открылась международная выставка фото, книг и изделий декоративно-прикладного искусства

19 июня, PrimaMedia. Окунуться в культуру Корейской народно-демократической республики и познакомиться с работами корейских мастеров можно на международной выставке фото, книг и изделий декоративно-прикладного искусства, которая открылась 15 июня в отделе природы историко-краеведческого музея Артемовского городского округа, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города Артема.

Выставка инициирована Генеральным консульством КНДР и приурочена к значимым событиям в истории корейского народа: 54-летию со дня начала работы Великого руководителя корейского народа товарища Ким Чен Ира в центральном комитете Трудовой Партии Кореи.

Глава Артемовского городского округа Александр Авдеев в приветственной речи отметил, что искусство сближает наши народы и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.



Глава Артемовского городского округа Александр Авдеев. Фото: Светлана Агафонова

На открытии выставки присутствовал генеральный консул КНДР господин Зо Сек Чхол, который поблагодарил администрацию АГО за содействие в открытие выставки. Генконсул заметил, что подобные мероприятия очень важны для дальнейшего развития российско-корейских дружественных отношений.



Артемовцам стала ближе культура Корейской народно-демократической республики. Фото: Светлана Агафонова

В открытии выставки принял участие председатель думы Владивостока Андрей Брик, который также уделил внимание важности сохранения добрососедских отношений между нашими странами и отметил высокий уровень культуры КНДР.



Председатель думы Владивостока Андрей Брик. Фото: Светлана Агафонова

На выставке представлено много картин, вышитых вручную. Корейская вышивка является одним из видов национального изобразительного искусства, отражающим красивые и тонкие чувства корейских женщин. Техника корейской вышивки передавалась по наследству из поколения в поколение и сохранилась до нашего времени. Главная тематика работ — портреты, животные, растения и природные пейзажи.



Артемовцам стала ближе культура Корейской народно-демократической республики. Фото: Светлана Агафонова

Помимо прикладного творчества на выставке представлены избранные сочинения главы Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ира и книги о его биографии. Представленная литература имеет широкий спектр интересов: от политической до исторических материалов и очерков о современной корейской культуре.

Приобщиться к культуре КНДР можно в выставочном зале отдела природы до 4 июля.