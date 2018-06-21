Акция в салонах "Билайн": предложение "Поговорим" с безлимитными звонками на все номера. Фото: предоставлено компанией "Билайн"

Предложение действует с 14 июня по 31 августа 2018 года

21 июня, PrimaMedia. "Билайн" объявляет о запуске специального предложения только в салонах "Билайн": акционного тарифа "Поговорим". Обладатели тарифа без ограничений и дополнительных затрат могут звонить на любые номера на территории России, в том числе абонентам других мобильных операторов и в путешествиях по стране в сети "Билайн". Кроме безлимитных звонков, в пакет "Поговорим" включены 5 Гб мобильного интернета, которые можно использовать в течение месяца.

Абонентская плата начисляется еженедельно и составляет в Москве и некоторых филиалах 200 рублей, а в большинстве регионов — 175 рублей.

"Собственная сеть офисов продаж "Билайн" выросла в два раза и стала одной из самых больших розничных сетей в стране. Мы не только становимся ближе к клиентам, но и хотели бы, чтобы ярких поводов приходить в наши салоны становилось как можно больше. Для тех, кто предпочитает голосовое общение и хочет стать эксклюзивным обладателем настоящего безлимитного тарифа, мы создали особенный тариф "Поговорим", — сказала вице-президент по маркетингу массового рынка ПАО "ВымпелКом" Ирина Лебедева.

Акционный тариф "Поговорим" доступен только для новых подключений и только в сети салонов "Билайн" и "Ноу-Хау" в течение трех месяцев — предложение действует с 14 июня по 31 августа 2018 года.

Более подробная информация о параметрах тарифа доступна на https://beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/details/pogovorim.

* Тариф действует во всех филиалах присутствия в РФ ПАО "Вымпелком" за исключением Чукотского АО.