Бизнес. 14:30

Южнокорейская "Дэлим" готова участвовать в строительстве завода СПГ в Приморье

Глава края Андрей Тарасенко пригласил компанию еще и на строительство моста на остров Елены

19 июня, PrimaMedia. Крупнейшая южнокорейская строительная компания "Дэлим" (Группа DAELIM Industries. Республика Корея) готова рассмотреть свое участие в проекте строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Приморье. Кроме того, врио губернатора Приморского края предложил корейцам принять участие в проекте строительства моста с материка на остров Елены (отделен морским каналом от о. Русского), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию края.

Реализацию крупных проектов в области нефте— и газопереработки врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко обсудил с вице-председателем группы "Дэлим" Ли Хэ Уком в понедельник, 18 июня. Один из проектов, который глава Приморья предложил реализовать корейскому бизнесу, – строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ). Компания уже имеет опыт реализации подобных проектов в России: в Высоцком и Омске. Вице-председатель группы "Дэлим" выразил интерес к данному проекту. "Основной бизнес нашей компании – это строительство, но мы занимаемся и производством нефтехимической продукции. И мы весьма заинтересованы в участии в газовых проектах и проектах по строительству и эксплуатации электростанций. Когда я приехал сюда и услышал про завод СПГ, то понял, что хотел бы рассмотреть возможность нашего участия в реализации данного проекта. У нас есть опыт работы в этом направлении, начиная от установки, проектирования и строительства резервуарных парков, установок сжижения и так далее. Мы могли бы ознакомиться с документацией и оценить ваш проект с коммерческой точки зрения. Со своей стороны, готовы предоставить финансирование. Как вы знаете, Республика Корея – это вторая страна по объемам импорта СПГ", – обозначил Ли Хэ Ук.

В ходе встречи было отмечено, что компания "Дэлим" работает по самому широкому спектру направлений: это проектирование, строительство промышленных и гражданских объектов, включая объекты нефте— и газопереработки, нефтехимии, энергетики, портовой инфраструктуры, гидротехнические сооружения и другие. Андрей Тарасенко подчеркнул, что Приморью есть что предложить почти по всем линейкам.

"Нам интересно узнать, какие проекты вы готовы начать с нами прорабатывать. Первый, например, – это мост, который соединит материковую часть Владивостока с островом Елены, доразведка нефтяного месторождения, оцениваемого в 100 миллионов тонн, и строительство нефтеперабатывающего завода. Готовы предоставить информацию о месторождении. Оно разрабатывалось примерно в 50-е годы, но было заморожено. Расположено рядом с морем, есть портовые сооружения рядом. Предлагаем направить группу и оценить коммерцию этого бизнеса. Еще один перспективный проект – теплоэлектростанция для продажи электроэнергии в Корею. Если вы согласитесь, готовы подписывать соглашение и приступать к работе", – назвал ряд проектов врио губернатора.

Ли Хэ Ук отметил, что компания "Дэлим" выполнила множество девелоперских проектов и готова делиться своими знаниями и опытом. В частности, высказал идею создавать комплексное нефтеперерабатывающее производство, включая нефтехимию.

Напомним, ранее, 13 июня, в проекте строительства НПЗ и доразведки нефтяного месторождения в Приморье Андрей Тарасенко предложил китайской корпорации SINOMEC. Предполагаемая мощность нового завода должна составит 3 млн тонн в год. "Сегодня Приморский край потребляет миллион тонн нефтепродуктов в год, и этого объема не хватает. Наша потребность – 1,5-2 миллиона. Остальное можно направлять на экспорт", – подчеркнул Андрей Тарасенко.

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