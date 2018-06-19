Журналисты. Фото: ИА PrimaMedia

В администрации Приморья сменится главный по СМИ

Директор департамента информационной политики Алексей Казаков уходит в отставку

19 июня, PrimaMedia. Координировать информационную политику в Приморском крае будет новое должностное лицо. Возглавлявший информационный департамент более трех лет Алексей Казаков уходит в отставку по собственному желанию. Исполнять обязанности руководителя до назначения нового директора будет замдиректора департамента Наталия Стяглова, сообщил ИА PrimaMedia источник в краевой администрации.

Алексей Викторович Казаков имеет высшее образование по специальности "Политология". В 1996 году окончил Дальневосточный государственный университет, окончил аспирантуру ДВГТУ в Тихоокеанском институте политики и права (1998). Работал в департаменте прессы и информации администрации Приморского края, где прошел трудой путь от специалиста до пресс-секретаря губернатора Приморья. С 2002 по 2004 год был заместителем главного редактора делового еженедельника "Конкурент", с 2004 по 2008 год руководил управлением пресс-службы главы администрации г. Владивостока. В 2008 — 2011 работал в ИА PrimaMedia на должности заместителя генерального директора.

С 2011 по 2014 год был руководителем Регионального медиацентра ФГУП РАМИ РИА Новости во Владивостоке. Являлся руководителем оргкомитета первого Дальневосточного МедиаСаммита, который прошел во Владивостоке 3-4 июня 2014 года. Возглавил департамент информационной политики в феврале 2015 года.

От ИА PrimaMedia отметим, что это не первая отставка главы краевого департамента с начала лета. 1 июня свои посты в администрации по собственному желанию оставили директор департамента дорожного хозяйства Александр Швора и глава департамента физической культуры и спорта Жан Кузнецов.

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