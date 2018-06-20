5,3 млн рублей потратят на проектирование парка на сопке Бурачка во Владивостоке

Парк на сопке Бурачка. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Новый сквер владивостокцы, скорее всего, увидят в 2019 году

20 июня, PrimaMedia. Проект парка на сопке Бурачка во Владивостоке будет готов к ноябрю, а на его разработку потратят более 5,3 млн рублей. Об этом говорится в тендере, который размещен администрацией города, на сайте государственных закупок, сообщает ИА PrimaMedia.

Сейчас сопка Бурачка высотой 138 метров над уровнем моря представляет собой природную видовую площадку, затерянную в гаражах. Возвышаясь над бухтами Золотой Рог, Диомид и Улисс сопка своими очертаниями очень напоминает вулкан, вершину которого видно далеко вокруг. C ее вершины открывается умопомрачительный вид на весь город.

Благоустроить сопку Бурачка, или как ее еще называют в народе "Дунькин Пуп", пытаются еще с мая 2005 года. Именно тогда в адрес администрации края было направлено письмо с просьбой защитить сопку от разрушения. В это же время активисты начали разрабатывать эскиз сквера с видовой площадкой и делать пробные посадки для озеленения склона. Кстати, по одной из задумок, энтузиасты предлагали высадить на сопке все виды растений, которые встречал В.К. Арсеньев во время своих экспедиций по Приморскому краю. Более того, к реализации идеи даже приступили, как ранее рассказывал член Приморского краевого отделения Русского географического общества — Общества изучения Амурского края Георгий Трусенев, только он высадил на различных уровнях сопки около 400 штук декоративных деревьев и кустарников. Однако около полу года назад высаженные деревья подверглись акту вандализма – местная женщина, как считает сам Георгий Трусенев, решила мстить ему за снос гаражей и травлю собак, к которым он отношения не имел.

Сейчас на сопке кроме посаженных деревьев и водонапорной башни ничего нет. По задумке дизайнеров, здесь должны появиться обустроенные видовые площадки, теневые навесы, скамейки и урны. Кроме этого, по северному хребту сопки будет идти оборудованная пешеходная дорожка.

Не обошли дизайнеры стороной и водонапорную башню. Предполагается, что ее обновят и превратят в арт-объект. Стоит отметить, что пока все строительные работы решено оставить на 2019 год.

Напомним, 18 марта в 55 школах города Владивостока состоялось рейтинговое голосование по определению приоритетов по благоустройству общественных территорий. К всеобщему удивлению, парк на сопке Бурачка набрал нужное количество голосов и вошел в число проектов, которые планируется облагородить за счет бюджетных средств. Всего же в рамках программы муниципальной программы "Формирование современной городской среды" 2018-2022 планируется благоустроить 7 объектов. Это пешеходная тропа "Берег здоровья", зона отдыха "Площадь Спортивная Гавань" (общественный туалет), территория между набережной Цесаревича и Светланской, включая территории скверов Невельского, Пушкина и Матросского сквера, территория в районе МБОУДО "Владивостокский городской дворец детского творчества", общественная территория на улице Енисейская, 23-24, парк на острове Попова и общественная территория сопки Бурачка.

Примечательно, что часть проектов хотят воплотить в жизнь уже в этом году. Так, работы по благоустройству и озеленению территории между Набережной Цесаревича и ул. Светланской (включая территории сквера имени адмирала Невельского, сквера им. А.С. Пушкина, Матросского сквера) запланировали провести в 2018 году, а к ноябрю этого же года обещают закончить ремонт зоны отдыха "Площадь Спортивная Гавань" (общественный туалет).