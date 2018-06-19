Вячеслав Сухов стал лучшим боксером Дальнего Востока. Фото: предоставлено Фондом ВВН

Кроме того, 20-летний боксер выполнил норматив и получил звание мастера спорта России по боксу

19 июня, PrimaMedia. Воспитанник клуба "Патриот" и СК "Арена спорта" Вячеслав Сухов вернулся из Хабаровска, где проходил Чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу среди мужчин. Он одержал уверенную победу над соперниками из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Сахалина. Кроме того, 20-летний боксер выполнил норматив и получил звание Мастера спорта России по боксу, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт ВВН.

Во Владивостоке победителя встречали коллеги по клубу. Президент "Патриота" Владимир Николаев поздравил Вячеслава с победой и подарил ему картину известного фотохудожника Игоря Крюкова.

Президент «Патриота» Владимир Николаев поздравил Вячеслава с победой. Фото: предоставлено Фондом ВВН Вячеслав Сухов стал лучшим боксером Дальнего Востока. Фото: предоставлено Фондом ВВН Во Владивостоке победителя встречали коллеги по клубу. Фото: предоставлено Фондом ВВН 1 / 3

"Наш клуб 18 лет следует своему девизу – "воспитываем чемпионов", и Вячеслав Сухов тому очередное подтверждение. Наши ребята не просто тренируются в "Патриоте", они представляют наш город и край на самых престижных рингах страны, и каждый из них – завоевывает медали и кубки. Мы обязательно продолжим все наши программы поддержки спорта, ведь это новое поколение чемпионов", — подчеркнул Владимир Николаев.



Вячеславу подарили картину известного фотохудожника Игоря Крюкова. Фото: предоставлено Фондом ВВН

Спортсмены клуба уходят на подготовку в летние спортивные лагери, а Вячеслав – готовится к универсиаде в Омске и Чемпионату России по боксу, где будет защищать честь всего Дальнего Востока.