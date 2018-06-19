Турбизнесу Дальнего Востока обнулили налог на прибыль

В перечень вошли 13 видов туристско-рекреационной деятельности

19 июня, PrimaMedia. Организациям, осуществляющим туристско-рекреационную деятельность на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), предоставлено право применять налоговую ставку 0% налога на прибыль за налоговые периоды с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Минвостокразвития.

В перечень вошли 13 видов туристско-рекреационной деятельности для применения обнуленной ставки. В их числе: деятельность гостиниц и прочих мест для временного и краткосрочного проживания, проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, по предоставлению туристических информационных и экскурсионных услуг, деятельность санаторно-курортных организаций, музеев, ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков, деятельность в области спорта в части охотничьих и рыболовных заповедников, проводников в горах, связанная со спортивно-любительским рыболовством и охотой, зрелищно-развлекательная деятельность в части горнолыжных комплексов, деятельность пляжей, включая прокат оборудования, перевозка пассажиров фуникулёрами, подвесными канатными дорогами и лыжными подъёмниками.