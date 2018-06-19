Группа Total. Фото: предоставлено организаторами

Группа Total и DJ Chell станут хедлайнерами премии «Люди года 2018».

Это самое яркое событие Дальнего Востока, пришедшее на смену гламурной премии «Женщина года»

19 июня, PrimaMedia. Первая "НЕ" актуальная премия "Люди года 2018" пройдёт 22 июня в Приморской краевой филармонии. Это самое яркое событие Дальнего Востока, пришедшее на смену гламурной премии "Женщина года". Живой звук, культовые артисты, тонны самоиронии и только качественный юмор – всё это будет ждать зрителей на модном событии года, сообщает ИА PrimaMedia.

"Время не стоит на месте, меняется формат, меняются интересы аудитории, и сегодня мы хотим говорить не только о прекрасном, но и об актуальном. "Люди года" – это премия для открытых людей̆, имеющих собственное мнение! Никакого налёта светскости или слащавости!" – говорит продюсер "P.R.R. Россия" Павел Компан.

Хэдлайнерами мероприятия выступят группа Total, рэп-исполнитель "Птаха" аka "Зануда", дуэт "#2Маши", а также чемпион IDA WORLD DJ Chell.

Анна Макарова

Анна Макарова. Фото: предоставлено организаторами

Культовая группа Total, возникновение которой пришлось на начало нулевых годов, вновь посетит Владивосток. Своим примером группа не раз доказала, что в России тоже умеют делать качественную музыку. Такие хиты как "Уходим на закат", "Бьёт по глазам", "Неважно", "Камасутра", "Шива", "Попала", "Не гони" полюбились публике сразу и навсегда, о чём свидетельствуют многочисленные выступления Total на самых крупных площадках страны. Российские фестивали "НАШЕствие", Maxidrom, "МегаХаус", немецкий "PopKomm" и даже разогрев первого российского концерта группы Marilyn Manson – всё это составляет богатую историю существования группы.

Легендарная группа прилетит в сопровождении всемирно известного диджея Константина Микрюкова, известного как DJ Chell. Чемпион России IDA 2017, вице-чемпион мира IDA World 2015 (одного из важнейших событий в мире диджеинга), финалист многочисленных скретч-батлов и соревнований (DMC ONLINE, Beat4Battle, "Битвы трёх столиц" и др.)

DJ Chell играет в самых актуальных музыкальных направлениях, таких как Hip-hop, Funk, Soul, House, Dancehall, Ragae, Bass, Trap, Twerk, Future Bass, Turntablism, EDM. Благодаря виртуозному владению винилом, изысканному музыкальному вкусу и дару чувствовать настроение публики DJ Chell является желанным гостем в лучших российских клубах, а также в танцевальных заведениях других стран нашей необъятной планеты.

Артем Пивоваров

Артем Пивоваров. Фото: предоставлено организаторами

Чем удивят нас Total и DJ Chell? Как заиграют любимые хиты в новом исполнении, ударит ли по глазам адреналин? И главное – КТО ЖЕ СТАНЕТ ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА на этот раз? Узнаем в ближайшую пятницу.

С полным списком номинантов первой "НЕ" актуальной премии "Люди года 2018" можно ознакомиться здесь: http://kompanprr.ru/apps/prrespec/add_files/files/Номинанты.pdf

Голосуйте и не забывайте, что Первая "НЕ" актуальная премия "Люди года 2018" – это, по-прежнему, так себе шоу от "P.R.R." и суперактуальные номинанты от журнала [OFF].

Группа "Моя Мишель"

Группа "Моя Мишель". Фото: предоставлено организаторами

Продажа билетов на премию #ЛюдиГодаПРР открыта на prr.tysa.ru или по телефону: 8 (423) 27-27-555.

Генеральный партнёр: мультибрендовый бутик мебели Royal Interior

Специальные партнёры: салон света US.LIGHT, французская косметологическая клиника "Посольство красоты"

Официальные партнёры: "Клиника доктора Елистратова", салон мебели премиум-класса Estetica, медицинский центр Plastek, торговый дом "Арес", фитнес клуб WPrime, торговая марка Biologique Recherche, салон Spafesta, ООО "Альтаир-Авто" официальный дилер "Мерседес-Бенц" в Приморском крае, шоурум кухонной техники Varka с торговой маркой Smeg, кофейня-пекарня Aiffel Bakery, сеть салонов обоев из Южной Кореи Divina, бьюти бюро "Эстетик" c торговой маркой Atelier Flou, центр эстетической медицины Premium Club, творческое и техническое сопровождение: РА "Пасифик Медиа".

Генеральные информационные партнёры: телеканал "Первый развлекательный СТС" во Владивостоке, радио DFM.

Информационные партнёры: "Новое радио", "Маркет-Радио", кинотеатр "Владивосток", кинотеатр New Wave сinema, информационное агентство PrimaMedia, Tysa.ru, журнал FaceControl, журнал "Собрание exclusive", фитнес-клуб World Class, фитнес-клуб "Геометрия фитнеса".

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