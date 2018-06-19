Группа Total и DJ Chell станут хедлайнерами премии «Люди года 2018».

Группа Total. Фото: предоставлено организаторами

Это самое яркое событие Дальнего Востока, пришедшее на смену гламурной премии «Женщина года»

19 июня, PrimaMedia. Первая "НЕ" актуальная премия "Люди года 2018" пройдёт 22 июня в Приморской краевой филармонии. Это самое яркое событие Дальнего Востока, пришедшее на смену гламурной премии "Женщина года". Живой звук, культовые артисты, тонны самоиронии и только качественный юмор – всё это будет ждать зрителей на модном событии года, сообщает ИА PrimaMedia.

"Время не стоит на месте, меняется формат, меняются интересы аудитории, и сегодня мы хотим говорить не только о прекрасном, но и об актуальном. "Люди года" – это премия для открытых людей̆, имеющих собственное мнение! Никакого налёта светскости или слащавости!" – говорит продюсер "P.R.R. Россия" Павел Компан.

Хэдлайнерами мероприятия выступят группа Total, рэп-исполнитель "Птаха" аka "Зануда", дуэт "#2Маши", а также чемпион IDA WORLD DJ Chell.



Анна Макарова. Фото: предоставлено организаторами

Культовая группа Total, возникновение которой пришлось на начало нулевых годов, вновь посетит Владивосток. Своим примером группа не раз доказала, что в России тоже умеют делать качественную музыку. Такие хиты как "Уходим на закат", "Бьёт по глазам", "Неважно", "Камасутра", "Шива", "Попала", "Не гони" полюбились публике сразу и навсегда, о чём свидетельствуют многочисленные выступления Total на самых крупных площадках страны. Российские фестивали "НАШЕствие", Maxidrom, "МегаХаус", немецкий "PopKomm" и даже разогрев первого российского концерта группы Marilyn Manson – всё это составляет богатую историю существования группы.

Легендарная группа прилетит в сопровождении всемирно известного диджея Константина Микрюкова, известного как DJ Chell. Чемпион России IDA 2017, вице-чемпион мира IDA World 2015 (одного из важнейших событий в мире диджеинга), финалист многочисленных скретч-батлов и соревнований (DMC ONLINE, Beat4Battle, "Битвы трёх столиц" и др.)

DJ Chell играет в самых актуальных музыкальных направлениях, таких как Hip-hop, Funk, Soul, House, Dancehall, Ragae, Bass, Trap, Twerk, Future Bass, Turntablism, EDM. Благодаря виртуозному владению винилом, изысканному музыкальному вкусу и дару чувствовать настроение публики DJ Chell является желанным гостем в лучших российских клубах, а также в танцевальных заведениях других стран нашей необъятной планеты.



Артем Пивоваров. Фото: предоставлено организаторами

Чем удивят нас Total и DJ Chell? Как заиграют любимые хиты в новом исполнении, ударит ли по глазам адреналин? И главное – КТО ЖЕ СТАНЕТ ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА на этот раз? Узнаем в ближайшую пятницу.

С полным списком номинантов первой "НЕ" актуальной премии "Люди года 2018" можно ознакомиться здесь: http://kompanprr.ru/apps/prrespec/add_files/files/Номинанты.pdf

Голосуйте и не забывайте, что Первая "НЕ" актуальная премия "Люди года 2018" – это, по-прежнему, так себе шоу от "P.R.R." и суперактуальные номинанты от журнала [OFF].



Группа "Моя Мишель". Фото: предоставлено организаторами

Продажа билетов на премию #ЛюдиГодаПРР открыта на prr.tysa.ru или по телефону: 8 (423) 27-27-555.

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