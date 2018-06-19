Почти тысячу юных футболистов собрал большой турнир в Уссурийске

Финал краевого этапа всероссийских соревнований по футболу "Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola". Фото: предоставлено организаторами

Первое место заняла команда из Владивостока «Старт Энергия»

19 июня, PrimaMedia. Финал краевого этапа всероссийских соревнований по футболу "Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola" состоялся в Уссурийске 18 июня. Лучшие юные футболисты бились за право выйти на всероссийский уровень соревнований. В итоге первое место заняла команда из Владивостока "Старт Энергия", второе – "Новая энергия" (Владивосток), третье у – "Юности" из города Арсеньев, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

"Турнир собрал небывалое количество любителей футбола – 940 человек. Сами матчи были энергичными, чувствовался импульс, который придает большой праздник футбола, который проходит в нашей стране, мальчишки смотрят и вдохновляются, показывают отличный уровень игры", — отметила региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку компании Coca-Cola HBC Россия Марина Мокина.

Планируется, что лучшие юные футболисты примут участие в объединенных всероссийских финалах турнира "Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola", которые пройдут в начале сентября в Ростове-на-Дону для команд средней возрастной группы и в конце августа в Волгограде для команд старшей возрастной группы. Финальные матчи пройдут на стадионах, построенных специально для Чемпионата мира по футболу FIFAТМ.

Отслеживать результаты соревнований, узнавать расписание матчей, а также получать подробности активностей для болельщиков можно в официальном сообществе турнира "Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola" в социальной сети "ВКонтакте".

Благодаря компании Coca-Cola Россия в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ призеры "Кожаного мяча" сезона 2017 получили уникальную возможность прикоснуться к организации матчей главного футбольного первенства, став частью команды подавателей мячей. Уже через месяц они окажутся на расстоянии вытянутой руки от легенд мирового футбола.