Бизнес. 10:00
С выгодой для бизнеса: переходим на кассы и ОФД. Фото: предоставлено Platformaofd.ru

С выгодой для бизнеса: переходим на кассы и ОФД

Современные сервисы помогут управлять бизнесом и упростят работу с бухгалтерской отчетностью

21 июня, PrimaMedia. "Вторая волна" кассовой реформы в России в самом разгаре. У малого бизнеса остается всего пара недель, чтобы установить онлайн-кассы и подключить их к оператору фискальных данных (ОФД). Но чем ближе дата перехода на новую контрольно-кассовую технику, тем больше у предпринимателей вопросов: как выбрать и подключить кассу, на чем сэкономить. Гендиректор компании "Платформа ОФД" Алексей Баров специально для ИА PrimaMedia отвечает на главные вопросы о 54-ФЗ.

Меньше проверок

Кассовая реформа запущена еще летом 2016, чтобы сделать бизнес в стране прозрачнее и сократить налоговые проверки. По закону о работе с онлайн-кассами, до 1 июля текущего года на новую технику предстоит перейти предпринимателям на ЕНВД и ПСН, которые заняты в торговле или общепите. Особенность таких касс в том, что они подключены к интернету и через ОФД отправляют чеки в налоговую. Сегодня, по данным ФНС, 1,8 млн подключенных онлайн-касс.

Налоговый вычет

Цена касс для малого бизнеса варьируется от 15 до 35 тысяч рублей. Выбирать надо те модели, которые вошли в реестр ФНС. На стоимость ККТ влияет заложенный в ней функционал. Самая очевидная польза от "умных" касс в том, что они облегчают ведение бизнеса. Важно помнить, что предусмотрен налоговый вычет для ИП на ЕНВД и ПСН в размере 18 тысяч рублей, который окупает расходы на покупку и установку кассы. Есть и кассы, расходы на которые полностью покрываются вычетом, например смарт-терминал Эвотор за 17990 рублей. Чтобы воспользоваться вычетом, надо успеть перейти на онлайн-кассу до 1 июля.

Как это работает – смотрите в сюжете по ссылке https://clck.ru/DaxRs.

Надежный ОФД

Перед установкой онлайн-кассу следует зарегистрировать на сайте налоговой и заключить договор с ОФД. Надо также обратить внимание на наличие у оператора разрешения ФНС на обработку фискальных данных. "Платформа ОФД" одной из первых получила такое разрешение. Сегодня каждая четвертая касса в стране подключена к оператору.

В рейтинге российских ОФД от аналитического агентства CNews Analytics "Платформа ОФД" занимает 1 место по качеству предоставляемых услуг. Притом услуги включают в себя не только передачу данных касс в ФНС, но и полезные сервисы для бухгалтерии, для развития бизнеса. До конца июня объявлена скидка в 25% на услуги "Платформа ОФД".

Аналитика для бизнеса

ОФД на основе обработки массивов информации создает современные сервисы для клиентов, которые помогают управлять бизнесом, упрощают работу с бухгалтерской отчетностью. Недавно "Платформа ОФД" провела анализ востребованности товаров российского ритейла и выяснила, что до 50% товаров в магазинах приносят слабую выручку и не пользуются стабильным спросом. При помощи аналитических сервисов ОФД можно в режиме реального времени следить, насколько эффективны продажи.

Но еще больше прикладных инструментов представлено в магазине приложений market.platformaofd.ru. Прежде всего, для бухгалтерии, чтобы оперативно проводить сверку, обмен данных о продажах с 1С, сдавать правильную отчетность в ФНС, и для руководителей — по аналитике и контролю выручки.

*Подробнее об услугах на сайте platformaofd.ru.

Бренд "Платформа ОФД" представляет ООО "Эвотор ОФД", ОГРН 1167746512856, адрес: 119048, г. Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1

С выгодой для бизнеса: переходим на кассы и ОФД

С выгодой для бизнеса: переходим на кассы и ОФД. Фото: предоставлено Platformaofd.ru

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