Проект туалета. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Более 15 млн рублей выделяет мэрия на самый большой общественный туалет во Владивостоке

Благоустроить подземный объект на набережной Спортивной гавани планируют к ноябрю этого года

19 июня, PrimaMedia. На обустройство общественного туалета на набережной Спортивной гавани Владивостока потратят более 15 млн рублей. Именно такая сумма указана в тендере, который размещен администрацией Владивостока на сайте государственных закупок. Согласно условиям контракта, на постройку объекта отводится четыре месяца, то есть появиться общественный туалет должен к ноябрю, сообщает ИА PrimaMedia.

Предполагается, что подземный общественный туалет, реконструкция которого стала возможна благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды", станет самым большим в городе, его площадь составит 88,5 метров квадратных.

Как ранее отметила начальник отдела дизайна городской среды, архитектуры и застройки территорий Татьяна Шлеина, набережная Спортивной гавани Владивостока является одним из любимых мест отдыха жителей и гостей города. Однако в настоящее время здесь отсутствуют благоустроенные туалеты, подключенные к централизованным коммунальным системам.

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Согласно проекту, мужской туалет смогут одновременно посетить восемь человек, а женский – шесть. Кроме этого, в каждом зале будет установлено по одной кабине для маломобильных граждан. Проектом также предусмотрено искусственное освещение и антивандальные материалы.

Напомним, 18 марта жители города приняли участие в рейтинговом голосовании по определению приоритетов по благоустройству общественных территорий. Всего в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" 2018-2022 было представлено 12 проектов, но реализации буду всего 7. В их число вошли: пешеходная тропа "Берег здоровья", общественная территория сопки Бурачка, территория между набережной Цесаревича и Светланской, включая территории скверов Невельского, Пушкина и Матросского сквера, территория в районе МБОУДО "Владивостокский городской дворец детского творчества", общественная территория на улице Енисейская, 23-24, парк на острове Попова и зона отдыха "Площадь Спортивная Гавань" (общественный туалет).

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