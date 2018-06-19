«Солид Банк» кредитует бюджетников и сотрудников крупных компаний по льготной ставке

Приморцы могут оформить кредит наличными с фиксированной ставкой 12% годовых

19 июня, PrimaMedia. Акция по потребительскому кредитованию действует до 1 августа в "Солид Банке", в рамках которой бюджетники, госслужащие, сотрудники силовых структур, военные пенсионеры и работники крупных организаций Приморского края могут оформить кредит наличными с фиксированной ставкой 12% годовых, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

В реестр компаний, сотрудникам которых доступно кредитование по программе кредита "Бюджетный" в Солид Банке входят такие организации как ООО "Приморский кондитер", ООО "Дальприбор", ООО "Хлебный дом", АО "Дальзавод", ООО "Мастер Джим", ООО "Элифант 08", ООО "Акфес Сейо", ООО "Владкристал", АО "ВБЩЗ", ООО "Торговый дом детских товаров" ("Бубль Гум"), АО "НК-Приморнефтепродукт", ПАО "Доброфлот" и многие другие.

С полным списком компаний и подробными условиями кредита можно ознакомиться на сайте "Солид Банка" https://solidbank.ru/for-individuals/loans/credit-budget/.

Кредит "Бюджетный" можно оформить на сумму от 30 тысяч до 1,5 млн рублей, на срок от 13 месяцев до 5 лет. До 800 тысяч рублей залог и поручительство не требуется. Досрочное погашение задолженности без каких-либо ограничений!

"Солид Банк" напоминает, что до окончания акции осталось совсем немного времени. Данное предложение действует до 1 июня 2018 года.

Оформить заявку на кредит можно на сайте банка: https://solidbank.ru/for-individuals/loans/applications-for-credit/

За подробной консультацией и помощью в оформлении кредита можно обратиться к персональным менеджерам по кредитованию:

тел.: 8 (904) 623-65-06 (Александра)

тел.: 8 (999) 059-69-67 (Татьяна)

Возможно консультирование по WhatsApp.