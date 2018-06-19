Оксана Рыбалко опровергла свое назначение директором департамента информполитики Приморья

Оксана Рыбалко. Фото: ИА PrimaMedia

Информация, распространенная рядом приморских СМИ, не соответствует действительности, сообщила она

19 июня, PrimaMedia. Руководитель ООО "Время радио", журналист Оксана Рыбалко опровергла слухи о согласовании своей кандидатуры на пост директора департамента информационной политики Приморского края, ставший вакантным после ухода с него Алексея Казакова.

— Я не знаю ничего. Сама прочитала (на местном новостном ресурсе — прим. ред.) и очень удивилась. По этому поводу, по этой должности никаких переговоров со мной не вели. Я подавала свое резюме, когда была вакансия руководителя "ОТВ-Прим", но тогда выбрали другого человека. Так что я пока абсолютно не в курсе. Может быть такое предложение (возглавить информационный департамент — прим. ред.) еще поступит, может меня уже согласовали, но со мной об этом еще никто не говорил, — рассказала корр. ИА PrimaMedia Оксана Рыбалко.

Руководитель "Время радио" отметила, что если предложение все же поступит, она вряд ли ответит согласием.

— Я откажусь скорее всего. Какой из меня чиновник? — сказала она.

Напомним, сегодня, 14 июня стало известно, что три года возглавлявший департамент информационной политики Приморского края Алексей Казаков покидает свой пост. Сегодня чиновник отработал последний день. До назначения нового руководителя исполнять обязанности главы департамента будет замдиректора Наталия Стяглова.

Освещая отставку главы информационного департамента, ряд СМИ сообщили, что на освободившийся пост уже согласованна кандидатура руководителя ООО "Время Радио", журналиста Оксаны Рыбалко.





