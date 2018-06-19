Первых стобалльников по ЕГЭ определили в Приморье

ЕГЭ. Фото: пресс-служба администрации Приморья

100 баллов выпускники получили по информатике и ИКТ, истории и химии

19 июня, PrimaMedia. Основной период государственной итоговой аттестации продолжается в Приморье. По итогам первых экзаменов пять 11-классников школ региона набрали максимальное количество баллов по предметам по выбору, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.

"Пять 11-классников из школ региона набрали максимальное количество баллов по информатике и ИКТ, истории и химии", – рассказала и.о. руководителя ведомства Татьяна Хмель.

Наивысший результат по информатике и ИКТ показали выпускники из школы №11 Спасска-Дальнего Мария Авдеева и Уссурийской школы № 130 Никита Маковей, по истории – ученики Владивостокских школ №13 и №61 Марина Катасонова и Руслан Мамедов. Сто баллов по химии набрала выпускница факультета довузовской подготовкиТихоокеанского государственного медицинского университета Анастасия Марчук.

Отметим, основной период ЕГЭ в 2018 году проходит с 28 мая по 2 июля. В Приморье в этом году экзамен сдают 10 683 человека. Это выпускники 11-х классов и прошлых лет, колледжей и техникумов.

Всего на экзамены по всей стране зарегистрировалось более 731 тысячи человек, из них 645 тысяч – выпускники 2018 года. Число участников основного периода ЕГЭ в этом году на 30 тысяч больше. Экзамены проходят во всех субъектах Российской Федерации, а также в 51 стране за рубежом.

Напомним, итоговые баллы по экзаменам родители и участники экзаменов смогут узнать не позднее дат, размещенных в графике опубликования результатов ЕГЭ. Его можно посмотреть на официальном информационном портале Единого государственного экзамена. Ознакомиться с результатами экзаменов можно на специальном сервисе, а также на портале Государственных услуг.

Вся подробная информация о проведении государственной итоговой аттестации в Приморье размещена на сайте администрации Приморья, на странице краевого департамента образования и науки.