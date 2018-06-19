ЕГЭ. Фото: пресс-служба администрации Приморья

Первых стобалльников по ЕГЭ определили в Приморье

100 баллов выпускники получили по информатике и ИКТ, истории и химии

19 июня, PrimaMedia. Основной период государственной итоговой аттестации продолжается в Приморье. По итогам первых экзаменов пять 11-классников школ региона набрали максимальное количество баллов по предметам по выбору, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.

"Пять 11-классников из школ региона набрали максимальное количество баллов по информатике и ИКТ, истории и химии", – рассказала и.о. руководителя ведомства Татьяна Хмель.

Наивысший результат по информатике и ИКТ показали выпускники из школы №11 Спасска-Дальнего Мария Авдеева и Уссурийской школы № 130 Никита Маковей, по истории – ученики Владивостокских школ №13 и №61 Марина Катасонова и Руслан Мамедов. Сто баллов по химии набрала выпускница факультета довузовской подготовкиТихоокеанского государственного медицинского университета Анастасия Марчук.

ЕГЭ для взрослых во Владивостоке: стресс, проверка на "шпоры" и странные задания

Отметим, основной период ЕГЭ в 2018 году проходит с 28 мая по 2 июля. В Приморье в этом году экзамен сдают 10 683 человека. Это выпускники 11-х классов и прошлых лет, колледжей и техникумов.

Всего на экзамены по всей стране зарегистрировалось более 731 тысячи человек, из них 645 тысяч – выпускники 2018 года. Число участников основного периода ЕГЭ в этом году на 30 тысяч больше. Экзамены проходят во всех субъектах Российской Федерации, а также в 51 стране за рубежом.

Напомним, итоговые баллы по экзаменам родители и участники экзаменов смогут узнать не позднее дат, размещенных в графике опубликования результатов ЕГЭ. Его можно посмотреть на официальном информационном портале Единого государственного экзамена. Ознакомиться с результатами экзаменов можно на специальном сервисе, а также на портале Государственных услуг.

Вся подробная информация о проведении государственной итоговой аттестации в Приморье размещена на сайте администрации Приморья, на странице краевого департамента образования и науки.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Выпускники Находки сдали первый обязательный ЕГЭ по базовой математике

30 мая, 13:45

Выпускники школ Находки приступили к сдаче Единого государственного экзамена

28 мая, 13:00

Картина дня

В администрации Приморья сменится главный по СМИ

18 июня, 15:00

«Шок или футбол?»: как Приморье отреагировало на повышение пенсионного возраста

18 июня, 13:55

Новый Рудневский мост начали проектировать во Владивостоке

18 июня, 19:20

Своих не бросаем: глава Приморья «хантит» бывших сослуживцев и подчиненных

18 июня, 15:30

Свистать всех наверх: выяснилось, кто остается играть во владивостокском ХК «Адмирал»

14:30

Южнокорейская "Дэлим" готова участвовать в строительстве завода СПГ в Приморье
ВАРПЭ: Электронная ветсертификация рыбопродукции не готова к работе на Дальнем Востоке
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia