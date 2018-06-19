Девочка-гигант появилась на свет в Приморье

Новорожденный. Фото: ИА PrimaMedia

"Малышка" Анюта родилась с ростом 61 см и весом более 5,5 кг

19 июня, PrimaMedia. Необычно крупная девочка появилась на свет в Приморье. Вес "малышки" 5 580 граммов и рост 61 сантиметр, что значительно превышает средние антропометрические показатели у новорожденных. Анюта и ее мама чувствуют себя хорошо и уже через несколько дней отправятся домой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

В родильном доме №1 Владивостока, где приняли роды у 35-летней мамы, говорят, что таких "малышей" уже считают крупными и относят к категории гигантов.

"Малыш хоть и является новорожденным, по своим физическим показателям развития не уступает 2-х месячным деткам", – говорит главный врач роддома №1 Виталий Мельников.

Новорожденной уже дали имя – Анюта. Дома ее ждут старшие брат и сестра.

"Скоро девочка сможет познакомиться со своими родственниками: чувствуют они себя хорошо, а значит, через несколько дней отправятся домой", – сказали в роддоме.

В департаменте здравоохранения отмечают, что в Приморье ежегодно рождаются крупные малыши, но по статистике большинство "крепышей" – мальчики.