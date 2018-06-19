ВАРПЭ: Электронная ветсертификация рыбопродукции не готова к работе на Дальнем Востоке

Герман Зверев, президент ВАРПЭ. Фото: ИА PrimaMedia

Президент крупнейшего объединения рыбаков страны Герман Зверев информировал Генпрокуратуру о риске правового коллапса в отрасли с 1 июля

19 июня, PrimaMedia. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев информировал председателя межведомственной рабочей группы (МРГ) по обеспечению соблюдения требований законодательства о рыболовстве, аквакультуре и сохранении водных биологических ресурсов на территории ДФО, заместителя Генерального прокурора РФ Юрия Гулягина о высоковероятных рисках возникновения в рыбохозяйственном комплексе Дальнего Востока правового коллапса с 1 июля этого года, когда вступает в силу положение закона "О ветеринарии" об оформлении в электронном виде ветеринарно-сопроводительных документов на уловы водных биоресурсов. В ходе заседания МРГ во вторник, 19 июня в Хабаровске руководитель крупнейшего объединения рыбопромышленников страны указал на то, что ключевые проблемы, которые не позволят рыбакам выполнять требования закона с 1 июля, так и не были устранены.

В заседании рабочей группы 19 июня приняли участие руководство и оперативные работники управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в округе, Главной военной прокуратуры, прокуратуры Хабаровского края, военных прокуратур ВВО и ТОФ, Дальневосточной транспортной прокуратуры, представители федеральных органов исполнительной власти, контролирующих органов округа, рыбохозяйственных общественных организаций. По оценке рыбопромыслового сообщества, рабочая группа – эффективная и действенная площадка для решения большого объема вопросов регулирования отрасли.

Обращаясь к заместителю Генпрокурора РФ и участникам рабочей группы, президент ВАРПЭ отметил, что в ближайшие несколько месяцев рыбную отрасль региона ждет патовая в правовом смысле ситуация – с 1 июля рыбопромышленники будут обязаны оформлять в электронном виде ветеринарно-сопроводительные документы (ВСД) не только на произведенную продукцию, но и непосредственно на уловы водных биоресурсов в "точке" промысла.

— Сейчас территориальные органы Россельхознадзора и региональные органы ветеринарии оформляют в год на Дальнем Востоке свыше 70 тысяч ветеринарно-сопроводительных документов на 2,5 млн тонн рыбопродукции. С 1 июля необходимо будет оформлять ВСД еще и на 3 млн тонн водных биоресурсов, то есть непосредственно на уловы, из которых производится продукция. При этом ветеринарные сертификаты на уловы необходимо будет оформлять в электронном виде именно на месте вылова, до поступления улова на переработку или на место ветеринарно-санитарной экспертизы, иными словами — непосредственно у ставных неводов или же на борту рыбопромыслового судна после выборки трала, — сообщил докладчик.

Президент ВАРПЭ напомнил, что в соответствии с п. 6 ст. 2.3 закона "О ветеринарии" предполагалось, что в районах вылова ветеринарные документы смогут оформлять уполномоченные лица организаций, ведущих промысел или же участвующих в обороте подконтрольной ветнадзору продукции.

— Однако система подготовки и аттестации указанных уполномоченных лиц отсутствует, и по состоянию на сегодня таких уполномоченных лиц на территории Дальнего Востока нет, — руководитель отраслевого объединения. — Следовательно, через 10 дней все добываемые и сопровождаемые до места переработки или места санитарно-ветеринарной экспертизы уловы водных биоресурсов будут являться предметом и основанием для привлечения хозяйствующих субъектов к административной ответственности по ст. 10.8 КоАП РФ. Проще говоря, все рыбопромышленные предприятия будут являться нарушителями, не имея при этом никакой возможности выполнить требование закона.

По оценке ВАРПЭ, в 2017 году в деятельности рыбохозяйственного комплекса ДВ было выявлено около 25 тысяч административных правонарушений. После же вступления в силу новой редакции закона "О ветеринарии" этот показатель неизбежно увеличится в 4-5 раз, что, естественно, не уйдет от внимания прокурорского надзора.

Говоря о причинах, сформировавших эту неутешительную ситуацию, президент ВАРПЭ отметил – кроме отсутствия системы подготовки и аттестации уполномоченных лиц по оформлению ВСД в районах промысла – еще несколько. Прежде всего, подведомственная Россельхознадзору федеральная государственная информационная система (ФГИС) "Меркурий" не работает в отдаленных районах промысла из-за отсутствия там доступа к Интернету. Также "Меркурий", по оценке отраслевого сообщества, не обеспечивает возможность оформления ВСД при выгрузке продукции с борта в жд-вагон или автотранспорт.

— Не менее 12% уловов на Дальнем Востоке добывается с помощью маломерных судов, которые в силу закона не должны иметь на борту технические средства контроля (ТСК) и оформлять электронный промысловый журнал (ЭПЖ). Следовательно, у этих судов отсутствуют технические возможности для введения информации в ФГИС "Меркурий". В частности, эта проблема имеет прямое отношение ко всему промыслу лососевых на Дальнем Востоке, — отметил Зверев. – В целом же приходится констатировать, что недостаточная отлаженность и многочисленные технические сбои системы, низкий уровень взаимодействия территориальных органов Россельхознадзора и органов ветеринарии субъектов федерации, полная неготовность системы аттестации уполномоченных лиц – все это неизбежно приведет к вынужденным массовым нарушения административного законодательства и привлечению к административной ответственности рыбопромышленных предприятий.

Президент ВАРПЭ доложил участникам заседания, что бизнес-объединением подготовлены и направлены в правительство РФ письма с предложением внести изменения в ст. 10.0 КоАП РФ, предусматривающие на период до 1 июля 2019 года освобождение юрлиц и ИА от административной ответственности за нарушения при оформлении ВСД в электронном виде. Однако естественно, что рассмотрение предложения правительством потребует значительного времени, а основания для массового возникновения административной ответственности рыбохозяйственных предприятий возникнут уже через 10 дней.

Обращаясь непосредственно к заместителю Генерального прокурора РФ, Герман Зверев предложил в случае массового привлечения к административной ответственности хозсубъектов за нарушения при оформлении ВСД ввести на уровне прокуроров субъектов ДФО специальный мониторинг ситуации — в целях всестороннего анализа причин этих нарушений, не ограничиваясь только безликой статистикой.

Также, по мнению докладчика, необходимо дать оценку в целом деятельности уполномоченных органов по подготовке к вступлению в силу новой редакции закона "О ветеринарии" и созданию ФГИС "Меркурий".

Комментируя корр. агентства итоги заседания рабочей группы, президент ВАРПЭ подчеркнул, что введение с 1 июля электронного оформления ВСД – одна из самых актуальных для рыбохозяйственного комплекса страны "болевых точек". Собеседник агентства также выразил уверенность, что информация ВАРПЭ была воспринята с большим вниманием участниками заседания и председателем рабочей группы. Отметим также, что в завершение заседания Юрий Гулягин подчеркнул необходимость проработки заинтересованными ведомствами обсуждавшихся на МРГ вопросов.