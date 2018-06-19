Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: ИА PrimaMedia

Р. Гольдштейн: Курс на социально-экономическое развитие Дальнего Востока продолжается

Почти 54 миллиарда рублей будет направлено на социальное развитие регионов Дальнего Востока в течение трех лет

19 июня, PrimaMedia. Почти 54 миллиарда рублей будет направлено на социальное развитие регионов Дальнего Востока в течение трех лет. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, — ИА PrimaMedia.

Подписанным документом утверждается распределение в 2018–2020 годах трансфертов между субъектами Федерации, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, в размере 53,7 млрд рублей на реализацию планов социального развития центров экономического роста этих субъектов Федерации. Так в 2018 году будет направлен 21,2 млрд рублей, в 2019 году – 16,7 млрд рублей, в 2020 году – 15,8 млрд рублей.

Как сообщил на совещании в Правительстве вице-премьер, полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев, будет построено и реконструировано 195 объектов, в том числе 21 больница, 32 школы, две инженерные школы, 26 дворцов спорта и стадионов, семь домов культуры и 105 объектов инженерной инфраструктуры.

"Все эти объекты отобраны на заседании подкомиссии с участием профильных федеральных органов исполнительной власти и губернаторов. По всем есть проекты, поэтому работа начнётся непосредственно в этом году. Планируем в течение трёх лет всю эту работу завершить", — подчеркнул Юрий Трутнев.

В частности, в Республике Саха (Якутия) планируется реализовать 7 проектов, в Камчатском крае – 3 проекта, в Приморском крае – 19 проектов, в Хабаровском крае – 10 проектов, в Амурской области – 31 проект, в Магаданской области – 5 проектов, в Сахалинской области – 95 проектов, в Еврейской автономной области – 16 проектов и в Чукотском автономном округе – 5 проектов.

"Курс на ускоренное социально-экономическое развитие Дальнего Востока, заданный Президентом, продолжается. Ежегодно регионам ДФО выделяются существенные средства на важнейшие направления и объекты. И очень важно, что развитие идет комплексное. Благодаря таким механизмам, как ТОРы, режим Свободного порта и налоговые льготы, удалось привлечь частные инвестиции, что дало толчок к экономическому росту. При этом большие средства вкладываются и в социальную инфраструктуру. Ближайшие три года почти 54 млрд рублей будет направлено на строительство школ, детских садов, больниц, спортивных сооружений и, конечно, транспортной и дорожной сети, от чего в немалой степени зависит комфорт и качество жизни граждан. Это очень существенная поддержка регионам и импульс к развитию Дальнего Востока", — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

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