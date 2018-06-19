Дума Владивостока: Город должен стать безопасным и комфортным

Дума Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Темой расширенного заседания Общественного совета Думы стала безопасность горожан и приезжих туристов на суше и на море

19 июня, PrimaMedia. Обеспечение безопасности и комфорта для туристов и жителей Владивостока обсудили сегодня, 19 июня, участники расширенного заседания Общественного совета при Думе города. Докладчики из профильных ведомств изложили данные, характеризующие положение дел в профилактике пожаров, ЧП на воде, борьбе с преступностью и в обучении подрастающего поколения приморцев самозащите без оружия, сообщает ИА PrimaMedia.

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик назвал повестку уникальной, а вопросы, вынесенные на обсуждение – первостепенными, поскольку Владивосток сегодня становится международным центром, где проходит множество крупных форумов, фестивалей и спортивных турниров.

— Очень важно в этой связи, чтобы в городе были решены вопросы безопасности, причем везде: на море, в движении транспорта по дорогам, на городских улицах и в общественных местах, в противопожарной профилактике, — подчеркнул он.

В ходе заседания прозвучали доклады представителей городского и краевого УМВД по поводу криминальной статистики и мерах профилактики уличных преступлений. По данным полиции, в 2017 году количество уличных преступлений во Владивостоке снизилось на 23,8 %. В целом последние 4 года дают картину устойчивого снижения преступности в краевом центре. При этом докладчик, член Общественного совета Валерий Калюжный, сообщил, что Владивостоку недостает автоматизации наружного наблюдения: на улицах города установлена 551 видеокамера, и лишь 362 из них исправны. Для сравнения Валерий Калюжный привел данные по островному кампусу ДВФУ, где спонсор – крупный банк – в этом году обязуется установить 2500 камер наблюдения.

"Камеры дают результат: в 2017 году с их помощью было раскрыто более 10 преступлений, — сообщил докладчик. – Поэтому стоит обсудить финансирование закупки таких приборов наблюдения и их ремонта".

Другой эффективной мерой борьбы за безопасность участники заседания признали работу добровольных народных дружин. Общественные помощники полиции с начала нынешнего года 73 раза выходили патрулировать улицы приморских городов во время крупных праздников и массовых мероприятий, в том числе, во время президентских выборов. При этом вопрос о создании постоянного штаба народных дружин пока не решен, как и вопрос, какой из думских комитетов будет координировать деятельность дружинников. Эти вопросы было предложено вынести на обсуждение в администрации города Владивостока.

Также в ходе заседания с докладом и видеопрезентацией о проведении уроков и дополнительных занятий самбо во владивостокских школах выступила представитель Приморского краевого института развития образования Екатерина Коротун. Депутаты одобрили дальнейшее развитие обучения самозащите без оружия в среде младших школьников и подростков.