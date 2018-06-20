Александр Шишкин: инвестиции в ТОР «Хабаровск» должны возрасти до 8,2 млрд руб

инвестиции в ТОР "Хабаровск" должны возрасти до 8,2 млрд руб. Фото: ИА PrimaMedia

В Совете Федерации прокомментировали решение Правительства РФ расширить ТОР «Хабаровск»

20 июня, PrimaMedia. Объём частных инвестиций в ТОР "Хабаровск" должен возрасти до 8,2 млрд руб. Об этом заявил сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении Территории опережающего развития "Хабаровск", — передает собственный корр. ИА PrimaMedia из Москвы.

— В "Хабаровске" должны появиться два новых производственных комплекса: производственно-логистический и птицеводческий. В результате объем частных инвестиций планируется увеличить до 8,2 млрд руб. Такие задачи ставит Правительство России, — сказал сенатор Александр Шишкин.

По его словам, в результате расширения и добавления новых направлений производства в регионе должны появиться до 1000 новых рабочих мест.

— Распоряжением Правительства РФ, подписанным премьер-министром Дмитрием Медведевым, в территорию опережающего развития "Хабаровск" включены новые 11 земельных участков. Они расположены на территории муниципального района имени Лазо Хабаровского края, появление новых 800 рабочих мест уже в планах, эту цифру нужно увеличивать до 1000 и больше, все условия для бизнеса и роста производства созданы, — подчеркнул Александр Шишкин.

Напомним, ТОР "Хабаровск" был создан в 2015 году в рамках программы по развитию Дальнего Востока. Об образовании данного ТОРа непосредственно вблизи города Хабаровск Правительство РФ выпустило соответствующее постановление. "Хабаровск" занимает территорию площадью 587 гектаров. Основная специализация — сельскохозяйственная продукция, логистика, металлургия, пищевая и обрабатывающая промышленность.