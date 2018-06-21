Александр Шишкин: Перелёты в европейскую часть России должны быть доступны

Перелёты в европейскую часть России должны быть доступны. Фото: ИА PrimaMedia

В Совете Федерации прокомментировали предложение депутатов Госдумы РФ сделать субсидированные авиаперелеты на ДВ круглогодичными

21 июня, PrimaMedia. Перелёты в европейскую часть России и обратно для дальневосточников должны быть доступны. Об этом заявил сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин. Государственная Дума РФ в лице вице-спикера Ирины Яровой предложила Правительству РФ сделать круглогодичными субсидированные авиаперелеты на дальневосточных направлениях и включить в число лиц, имеющих право на субсидированный тариф, многодетных родителей, — передает собственный корр ИА PrimaMedia из Москвы.

— Многодетные родители, конечно, должны быть включены в перечень граждан, имеющих право на приобретение авиабилетов по субсидии. На Дальнем Востоке авиатранспорт должен быть доступным для всех категорий граждан, над снижением стоимости билетов необходимо работать, особым категориям граждан должно помогать государство, и это делается, — отметил сенатор Александр Шишкин.

По его словам, доступны должны быть не только перевозки внутри Дальнего Востока, но и по России. Дальневосточники не будут чувствовать себя оторванными от "большой земли".

— Расстояния нашей большой страны не должны быть помехой для посещения черноморских курортов, культурных и исторических центров европейской части России. Доступность транспорта и связь ДФО с центральной Россией — крупная составляющая социально-экономического развития всего макрорегиона, — подчеркнул сенатор.

В заключение он добавил, что расширение перечня лиц, имеющих право на льготу, позволит исполнить указание Президента Владимира Путина о необходимости расширения географии, времени и субъектов применения субсидий.