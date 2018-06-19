Политика. 19 июня, 23:55
Арест. Фото: ИА PrimaMedia

Экс-депутат парламента Приморья арестован в Испании за неуплату налогов и отмывание денег

Владимиру Хмелю грозит многолетнее заключение

20 июня, PrimaMedia. Приморский предприниматель, бывший депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир Хмель, обосновавшийся 9 лет назад на острове Тенерифе (Канарский архипелаг, Испания), арестован по подозрению в отмывании капиталов и неуплате налогов. Об этом сообщило во вторник, 19 июня, испанское издание El Confidencial со ссылкой на источники в Гражданской гвардии, сообщает ИА PrimaMedia.

По данным Гражданской гвардии, российский предприниматель создал в городке Адехе на Тенерифе сеть предприятий, через которые он инвестировал в Испании капиталы, полученные в России в результате широкомасштабной контрабанды китайскими товарами. Эта его деятельность, как выяснили испанцы, расследовалась в России в середине прошлого десятилетия. Вместе с Хмелем под стражу взят гражданин Испании (его имя не называется), директор — местного отделения банка Banco Popular, который предположительно помогал своему клиенту обходить налоговое законодательство.

По данным следствия, Хмелю принадлежали несколько предприятий, в числе которых Global Bigfishing SL, Canary International Business Transconsulting SL, La Estrella Favorita SL, Canary Dream Charter SL, Sancho Panza Enterprises SL и Canariasxperiencie.

Бизнесмен вкладывал капиталы в дорогостоящую недвижимость и оказывал услуги иностранным туристам. К примеру, Хмель организовывал морские прогулки на катерах и прогулки на вертолетах, вечеринки и другие развлечения. Ему принадлежали 20-метровый парусник Galaxia, 21-метровая моторная яхта La Favorita стоимостью в 1 млн евро.

Журналисты утверждают, что отмывать вывезенные из России деньги Хмелю помогала известная панамская юридическая фирма Mossack Fonseca. Капиталы россиянина, по этим данным, перед тем как попасть в Испанию проходили через открытые с помощью Mossack Fonseca панамские компании Hemingway Shipping Corp, Faro Marine SA, Consortium Investments SA и Unitrust Corporate Services Ltd.

Жандармерия считает, что в последнее время Хмель пытался свернуть свой бизнес на Тенерифе и вывести активы во Францию, ожидая неприятностей, однако свои планы осуществить не успел.

Справка ИА PrimaMedia: Хмель Владимир Алексеевич, депутат Законодательного собрания Приморья 3-го созыва от избирательного округа № 1 (г. Арсеньев). Родился 9 сентября 1953 года. Окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адмирала Г.И. Невельского по специальности инженер-электромеханик. Работал электромехаником в плавсоставе флота СМП, инженером по технике безопасности и главным механиком треста "Приморскстройтранс", секретарем райкома КПСС, главным инженером Приморского краевого центра "Автовазтехобслуживание", заместителем директора, директором арендного предприятия, затем — ТОО "Торговый дом "Коммерсант", коммерческим директором ПКП "Альт", заместителем генерального директора по внешнеэкономической деятельности ООО "Ростек-ДВ-сервис", директором ООО "Арсеньевстройтранс". В июле 2004 года избран президентом Союза автотранспортников Приморского края. В декабре 2001 года был избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края третьего созыва. Работал в комитете по региональной политике и законности.

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