Потребление наркотиков в Приморье за 3 года снизилось на 14%

Запрет наркотиков. Фото: ИА PrimaMedia

В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией приморцам рассказали о методах выявления наркозависимых и бесплатной реабилитации

20 июня, PrimaMedia. Пресс-конференция, посвященная грядущему Международному дню борьбы с наркоманией, состоялась в администрации Приморского края 18 июня. С помощью СМИ врачи и духовные лица обратились к приморцам, находящимся в наркотической зависимости и желающим избавиться от нее, сообщает ИА PrimaMedia.

Участниками пресс-конференции стали главный психиатр-нарколог Дальневосточного федерального округа, кандидат медицинских наук Людмила Михалева, руководитель программы реабилитации наркозависимых Максим Евсютин, психолог Владивостокского клинико-диагностического центра Валерий Мешков и протоиерей Александр Талько, руководитель Душепопечительского центра реабилитации для граждан с наркотической или алкогольной зависимостью.

Людмила Михалева привела статистику выявления случаев наркотической зависимости по Приморскому краю. Согласно данным врачей, за три последних года число наркозависимых в Приморье сократилось на 14,2%. При этом регион продолжает сохранять отрицательное лидерство в этом отношении на Дальнем Востоке: именно Приморье дает более 50 % общей статистики наркопотребления среди дальневосточников. Традиционно репутацию "наркотических" сохраняют Ханкайский, Чугуевский, Кировский районы, где произрастает дикая конопля.

Врачи, выявляющие во время медосмотров или диспансеризации первичные случаи наркозависимости, стараются убедить пациентов отказаться от зависимости, которая грозит людям потерей социального статуса и уголовным преследованием. С пациентами, которые соглашаются пройти курс реабилитации, работают наркологи и психологи. Как рассказал руководитель программы реабилитации наркозависимых Максим Евсютин, услуги стационара для пациентов остаются бесплатными – расходы покрывают бюджетные средства, выделяемые в рамках государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2020 годы. Главное условие лечения – добрая воля пациента.

О том, как непросто дается многим решение завязать с наркотиками, журналистам рассказал протоиерей Александр Талько. "Мы не можем принуждать человека лечиться, а воздействуем исключительно убеждением, — отметил он. – И крайне тяжело достучаться до человека, воспитанного в материалистическом миропонимании. Есть примеры тех, кто проходил курс реабилитации, а затем снова возвращался к наркотикам. Один из бывших наших подопечных, который знает многих наркозависимых, сказал мне прямо: они к вам не придут. Но мы продолжаем нашу работу, потому что считаем необходимым бороться за жизнь и душу каждого человека".

Психолог Валерий Мешков напомнил, что корнем проблемы ранней наркозависимости зачастую могут являться семейные отношения: отсутствие доверия, внимания родителей к детям и взаимопонимания. Он порекомендовал родителям, беспокоящимся о здоровье своих детей, чаще уделять время общению с ними и не стараться с ранних лет удовлетворять малейшие прихоти малышей – тогда позже у них не будет слишком сильной фрустрации при несовпадении ожиданий с реальностью, а значит, подростки окажутся более подготовленными к житейским трудностям и не скатятся в наркоманию.