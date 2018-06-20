Голосовой помощник Алиса научился читать вслух главные новости Приморского края

Голосовой помощник Алиса научился читать вслух новости PrimaMedia. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Информационное агентство тестирует интеграцию с новым сервисом Яндекса

20 июня, PrimaMedia. Голосовой помощник Алиса научился читать вслух новости PrimaMedia. Информационное агентство тестирует интеграцию с новым сервисом Яндекса. Навык "Новости Приморского края от PrimaMedia.ru" добавлен в каталог в рубрику новости.

Если у вас на телефоне установлено приложение "Яндекса", то достаточно сказать Алисе одну из трех фраз:

"Запусти навык Новости Владивостока"

или "Запусти навык Новости Примамедиа"

или "Запусти навык Новости Приморья"

и она прочитает заголовки новостей, которые в данный момент стоят в картине дня на главной странице сайта.

Алиса уже умеет рассказывать о погоде, выбирать подарки, строить маршруты и многое другое. Но возможности голосового помощника можно расширить: чтобы научить Алису чему-то новому, нужно создать навык. Редакция PrimaMedia научила Алису выбирать из информационного потока самые важные новости Владивостока и Приморского края.

Навыки Алисы. Фото: ИА PrimaMedia Навыки Алисы. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Эксперименты продолжаем, постараемся сделать это еще более функциональным. В ближайшее время Алиса научится озвучивать главные новости и в других регионах, где присутствует холдинг PrimaMedia.

Напомним, PrimaMedia – крупный межрегиональный медиахолдинг, подразделения которого работают в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе в Хабаровском крае, Сахалинской, Магаданской и Еврейской автономной областях, в Республике Саха (Якутия).

Дружите с Алисой, оставляйте свои впечатления в комментариях. Ваша обратная связь важна!