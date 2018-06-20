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«#2Маши» и «Птаха» аka «Зануда» пригласили на премию «Люди года 2018»

Первая «НЕ» актуальная премия пройдет 22 июня в Приморской краевой филармонии

20 июня, PrimaMedia. Первая "НЕ" актуальная премия "Люди года 2018" пройдет 22 июня в Приморской краевой филармонии во Владивостоке. Живой звук, культовые артисты, тонны самоиронии и только качественный юмор – всё это будет ждать зрителей на самом модном событии года. Хедлайнерами премии станут самый неординарный дуэт "#2Маши" и скандально известный рэпер "Птаха" аka "Зануда", сообщает ИА PrimaMedia.

"Время не стоит на месте, меняется формат, меняются интересы аудитории, и сегодня мы хотим говорить не только о прекрасном, но и об актуальном.

"Люди года" – это премия для открытых людей̆, имеющих собственное мнение! Никакого налёта светскости или слащавости!" – говорит продюсер "P.R.R. Россия" Павел Компан.

Первая "НЕ" актуальная премия "Люди года 2018"

Первая "НЕ" актуальная премия "Люди года 2018". Фото: предоставлено организаторами

Хедлайнерами премии станет группа "#2Маши" — новый, беспрецедентно уникальный проект, состоящий из участницы проекта "Голос" Марии Зайцевой и хип-хоп исполнительницы Маши Шейх. Девушки ворвались в шоу-бизнес как глоток свежего воздуха, за короткий срок завоевали любовь публики и стали самым популярным дуэтом года.

Всего за год своего существования "#2Маши" выпустили сольный альбом, EP второго альбома, сняли несколько видеоклипов, стали номинантами премии MUSIC BOX как "Прорыв года" и дали семь сольных концертов, собрав полные залы.

Неординарный дуэт "#2Маши"

Неординарный дуэт "#2Маши". Фото: предоставлено организаторами

Вместе с ними на сцену выйдет скандально известный рэпер "Птаха" аka "Зануда". Давид Нуриев — российский рэп-исполнитель, бывший владелец и сооснователь звукозаписывающего музыкального лейбла, киноактёр, участник группы "Три Кита", бывший участник групп "Отверженные" и CENTR.

Давид на данный момент записал семь альбомов, один из которых стал платиновым и два получили звание золотых. Неоднократный победитель премий "Артист года", "Альбом года", "Лучший клип", "Событие года". На счету артиста также шесть сольных альбомов, два из которых стали золотыми, порядка 30 синглов и съёмки в шести фильмах.

Они не похожи на других. И уже в эту пятницу станут хедлайнерами первой "НЕ" актуальной премии "Люди года 2018".

С полным списком номинантов Первой "НЕ" актуальной премии "Люди года 2018" можно ознакомиться здесь: http://kompanprr.ru/apps/prrespec/add_files/files/Номинанты.pdf.

Голосуйте и не забывайте, что Первая "НЕ" актуальная премия "Люди года 2018" – это, по-прежнему, так себе шоу от "P.R.R." и суперактуальные номинанты от журнала [OFF].

Продажа билетов на премию #ЛюдиГодаПРР открыта на prr.tysa.ru или по телефону: 8 (423) 27-27-555.

Первая "НЕ" актуальная премия "Люди года 2018"

Первая "НЕ" актуальная премия "Люди года 2018". Фото: предоставлено организаторами

Генеральный партнёр: мультибрендовый бутик мебели Royal Interior

Специальные партнёры: салон света US.LIGHT, французская косметологическая клиника "Посольство красоты"

Официальные партнёры: "Клиника доктора Елистратова", салон мебели премиум-класса Estetica, медицинский центр Plastek, торговый дом "Арес", фитнес клуб WPrime, торговая марка Biologique Recherche, салон Spafesta, ООО "Альтаир-Авто" официальный дилер "Мерседес-Бенц" в Приморском крае, шоурум кухонной техники Varka с торговой маркой Smeg, кофейня-пекарня Aiffel Bakery, сеть салонов обоев из Южной Кореи Divina, бьюти бюро "Эстетик" c торговой маркой Atelier Flou, центр эстетической медицины Premium Club, творческое и техническое сопровождение: РА "Пасифик Медиа".

Генеральные информационные партнёры: телеканал "Первый развлекательный СТС" во Владивостоке, радио DFM.

Информационные партнёры: "Новое радио", "Маркет-Радио", кинотеатр "Владивосток", кинотеатр New Wave сinema, информационное агентство PrimaMedia, Tysa.ru, журнал FaceControl, журнал "Собрание exclusive", фитнес-клуб World Class, фитнес-клуб "Геометрия фитнеса".

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