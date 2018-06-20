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«Орион» обеспечит жителей Якутии бесплатным спутниковым цифровым ТВ

Группа компаний «Орион» заключила соглашение с министерством связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия)

20 июня, PrimaMedia. Группа компаний "Орион" заключила соглашение с Министерством связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия) по обеспечению населения спутниковым цифровым ТВ. Предметом сотрудничества является обеспечение бесплатным спутниковым цифровым телевещанием жителей населенных пунктов Республики Саха (Якутия), не вошедших в Федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы", сообщает ИА PrimaMedia.

С июня 2018 года ГК "Орион" приступает к обеспечению жителей ряда населенных пунктов Республики бесплатным спутниковым цифровым телевещанием. Речь идет о подключении действующих и потенциальных абонентов спутникового телевидения "Телекарта" (бренд ГК "Орион") к социальному пакету, состоящему из общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, трансляция которых предусмотрена Федеральным законом "О связи" (телеканалы Первого и Второго мультиплексов).

В рамках соглашения бесплатным подключением к социальному пакету "Телекарты", (включает более 35 каналов), планируется охватить более 55 000 жителей Республики Саха (Якутия), имеющих цифровое приемное оборудование и зарегистрированных по месту жительства или по месту временного пребывания в указанных населенных пунктах.

Для граждан, не имеющих данного оборудования, но попадающих под действие программы, будут созданы условия для приобретения, установки и настройки комплектов спутникового телевидения "Телекарта". В частности, Группа компаний "Орион" обязуется обеспечить регулярное функционирование точки продаж спутникового оборудования в Якутске в течение всего срока действия соглашения.

В целях реализации достигнутых договоренностей в министерстве Связи Республики Саха (Якутия) создана рабочая группа представителей "Орион" и администраций соответствующих муниципальных образований. В рамках работы группы оператор, в частности, будет вносить предложения по развитию телекоммуникационной инфраструктуры и информированию жителей о необходимости внедрения и преимуществах цифрового телерадиовещания, возможностях установки цифрового пользовательского приемного оборудования, сроках отключения аналогового вещания.

"Мы благодарны правительству Республики Саха за предоставленную возможность внести свой вклад в развитие телевизионной инфраструктуры региона. В населенных пунктах, где прокладка кабеля технически не представляется возможной, а установка цифровых эфирных передатчиков экономически неэффективна, спутниковое телевидение — единственная доступная альтернатива устаревшим аналоговым технологиям. Как федеральный оператор, имеющий большой опыт работы в таких условиях, мы обладаем всем необходимым, для организации бесперебойного телевещания на данных территориях. Проект поможет быстро и эффективно предоставить жителям Якутии достойную альтернативу аналоговому вещанию, обеспечив доступным и качественным телевидением все слои населения, включая малообеспеченных граждан", — прокомментировал заключенное соглашение генеральный директор ГК "Орион" Кирилл Махновский.

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