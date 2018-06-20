Энергетики отключили от горячего водоснабжения 10 должников в Приморье. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

В квартирах недобросовестных потребителей перекрыли вентили подачи воды и произвели опломбировку

20 июня, PrimaMedia. Специалисты "Приморской генерации" в мае отключили 10 абонентов-должников от горячего водоснабжения. Потребители задолжали компании более 480 тысяч рублей, сумма долга каждого варьируется от 10 до 97 тысяч рублей. В квартирах недобросовестных потребителей перекрыли вентили подачи воды, произвели опломбировку и составили соответствующий акт. Теперь злостные неплательщики смогут воспользоваться горячей водой только после того, как полностью рассчитаются с энергокомпанией, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе филиала ДГК.

"Изменения в законодательстве значительно упростили процедуру отключения. Сейчас мы имеем право отключить должника спустя 20 дней после его официального уведомления. Отключение горячей воды происходит, если задолженность превышает две месячных суммы оплаты", — рассказывает начальник Владивостокского отделения теплосбыта СП "ПТС" филиала "Приморская генерация" АО "ДГК" Владимир Матвиец.

Должникам, которые не пускают специалистов для отключения ГВС, нужно помнить, что таким образом они обеспечивают себе лишь временную отсрочку – юристы Приморской генерации готовят исковые заявления в суд. После рассмотрения дела неплательщиков ждут более жесткие меры со стороны судебных приставов – арест имущества и автомобиля, арест банковских счетов, запрет на выезд заграницу и многие другие. Помимо основной суммы долга неплательщикам придется оплатить судебные расходы, госпошлину и все начисленные пени.

"На сегодняшний день задолженность потребителей во Владивостоке превышает 1,5 млрд рублей. Это колоссальная сумма, которая необходима для обеспечения надёжной работы энергообъектов, проведения ремонтной кампании, закупки топлива. Поэтому мы вынуждены применять все законные меры для взыскания задолженности", — пояснил Владимир Матвиец.

При этом "Приморская генерация" уже на протяжении многих лет предлагает своим потребителям комфортный путь решения проблемы – заключить соглашение о реструктуризации долга, которое позволяет оплачивать задолженность равными частями в течение года. В этом случае абоненту приостанавливается подача иска в суд.

Чтобы заключить соглашение о реструктуризации долга, достаточно обратиться с паспортом и документом, подтверждающим право собственности на квартиру в любой из абонентских отделов филиала "Приморская генерация" АО "ДГК":

Владивосток: ул. Черемуховая, д.7, ул. Нахимова, д.1, ул. Лермонтова, д.77 (пос. Трудовое), ул. Зеленая, 1-77 (о. Русский). Часы приема: понедельник-пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14:00.

Центр обслуживания потребителей: Океанский проспект, д.101 "а". Часы приема: понедельник-пятница с 9.30 до 18.30, суббота с 10.00 до 13.00.

Артем: ул. Амурская, д. 40, кабинет 10. Часы приема: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Партизанск: ул. Щорса, 1а, каб. № 5. Часы приема: понедельник-пятница с 8.30 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.