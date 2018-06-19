«#болеювчетыреутра»: как Приморье встречало победу сборной России по футболу над Египтом

20 июня, PrimaMedia. Приморцы снова лишают себя утреннего сна, чтобы вместе со всей страной наблюдать за игрой сборной России на Чемпионате мира по футболу. ИА PrimaMedia продолжает следить за тем, как жители края встречают в социальных сетях триумф отечественных спортсменов.
Напомним, сборная России по футболу впервые в своей истории выходит в плей-офф Чемпионата мира. Победа над Египтом со счетом 3:1 позволила хозяйке ЧМ-2018 досрочно выйти из группы.
Матч на петербургской "Зенит Арене" состоялся 19 июня. Болел за сборную и Приморский край, хотя по местному времени матч проходил с 4 до 6 утра.
Заметим, что ранний час нашел свое отражение во многих постах. "#невыспалась", "Рад, что не спал" — отмечают пользователи.
6 утра во Владивостоке. Гордость разбирает за наших ребят! Да это не победа над немцами или испанцами.... Да это лишь выход в 1/8.... Да, в игре много брака... Но это ведь НАШИ! И мне кажется важным быть за своих, даже если шансов мало. И мне кажется эта позиция важна не только в футболе! Человек способен на многое, когда в него верят.... Давайте вспомним об этом сегодня, если будет желание кого то осудить.... #хорошееутро #спасибо #нехочу #спать #россия #футбол #чм2018 #россияегипет #vl
Ну а кто-то просто поздравил триумфаторов с победой: "Так держать", "Ураа, горжусь!".
Победа!!! 🇷🇺3:1🇪🇬 Сборная России🇷🇺⚽, молодец 👍🏻 так держать 😊👏🏻⚽ FIFA⚽⚽⚽ . . . #2018 #FIFA2018 #Football #FIFA #fifaworldcup #russia #russiaworldcup2018 #россия #футбол #фифа #гол #победа #сборнаяроссии #сборнаяроссиипофутболу #cool #vladivostok #vl #владивосток #египет #россияегипет #worldcup2018 #worldcuprussia
За матчем, как оказалось, следили и владивостокские представители власти. Своими впечатлениями в соцсетях поделились, например, мэр города Виталий Веркеенко, председатель ЗС ПК Александр Ролик и глава Минвостокразвития Александр Козлов.
А некоторым приморцам повезло оказаться на самой игре. Так, видео с матча поделился председатель краевого Молодежного парламента Александр Бондяев.
Не обошлось, к слову, и без представителей районов. Патриотичные стяги с собой захватили футбольные фанаты из Находки, Дальнегорска и Уссурийска.
Отметим, что впереди еще один матч группового этапа с Уругваем. Но независимо от результата этого поединка Россия уже закрепила за собой право впервые в истории сыграть в плей-офф Чемпионата мира. Сборная Египта при этом стала первой командой нынешнего чемпионата, лишившейся шанса выйти из группы.
Игра сборных России и Уругвая состоится в Самаре 26 июня, в 00:00 по владивостокскому времени.