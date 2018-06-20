Участники конкурса "Владивосток - город будущего". Фото: Ирина Фомичева для ИА PrimaMedia

Студенты-дизайнеры предложили установить во Владивостоке смарт-урны

Футуристический проект предлагает воспитывать у детей стремление к порядку

20 июня, PrimaMedia. Владивосток будущего стал предметом дизайнерских фантазий студентов ДВФУ на конкурсе, организованном университетом в партнерстве с городской администрацией, организацией "Альянс Франсез-Владивосток" и Творческим союзом художников России. Лучшим был признан проект "Чистый город", предлагающий установить во Владивостоке урны со специальными датчиками, сообщает ИА PrimaMedia.

Авторы футуристической идеи – Алиса Аднорал, Василина Боброва и Евгения Полторак – считают, что владивостокских детей можно приучить к поддержанию чистоты на улицах через игру. Её суть – в накапливании бонусных баллов за каждый предмет, брошенный в "умную" урну. Датчик урны передаст сведения об этом мобильному приложению "RubbishGo", установленному на смартфоне ребенка – и затем накопленные баллы можно будет обменять на подарки.

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Прежде чем разрабатывать дизайнерские идеи для города, студенты опрашивали горожан, пытаясь как можно точнее понять их представления о комфортной среде. Многочисленные интервью обозначили актуальные проблемы города: дворы, заполненные автомобилями, неудобные автобусы, непримиримость сторонников и противников выгула собак, отсутствие велодорожек и другие. Молодые дизайнеры обратили внимание и на процесс знакомства с Владивостоком туристов пассажирских лайнеров, и на обустройство зон ожидания в аэропорту, и на очереди в городских поликлиниках, предложив оборудовать там настенные игры для детей. Один из проектов предусматривает пандус на станции Санаторной, позволяющий инвалидам-колясочникам спускаться через пути к парку Лазо. Этот пандус уже установлен.

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Всего на выставке, которая еще работает в университетском корпусе S, представлено 11 проектов студентов и 25 проектов международных команд. Студенческая выставка проходит параллельно с международной выставкой "Переосмысляя Париж", на которой можно увидеть итоги французского конкурса дизайн-проектов городской среды 2015 года. Как сообщили организаторы выставок, во многом дизайнерское переосмысление Парижа вдохновило студентов на новые идеи для комфортной среды во Владивостоке.

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