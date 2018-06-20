Суд. Фото: ИА PrimaMedia

7 лет строгого режима за 250 тысяч: экс-директор "Дальпресса" получил срок за взятку

Также суд приговорил Владимира Башкирова к 1,25 млн рублей штрафа

20 июня, PrimaMedia. Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил экс-директора ИПК "Дальпресс" Владимира Башкирова к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,25 млн рублей за получение взятки в 250 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Владимир Башкиров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки). Суд приговорил чиновника к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 1,25 млн рублей.

Судом установлено, что в марте 2016 года Башкиров требовал, а затем лично получил от директора одной из строительных компаний, действовавшего в рамках оперативных мероприятий, 250 тысяч рублей, являющихся частью заранее оговоренной суммы взятки в размере 400 тысяч рублей. За указанное денежное вознаграждение Башкиров должен был подписать акты о приемке выполненных работ по договору подряда о реконструкции ворот на складе бумаги ОАО "ИПК "Дальпресс" и дополнительному соглашению к нему. При передаче части взятки 18 марта 2016 года Башкиров был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Приговор в законную силу не вступил.

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