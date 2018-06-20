Гражданам Свободного порта Владивосток приготовили паспорта

Вид на бухту Золотой Рог во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

К Восточному экономическому форуму студенты ДВФУ реализовали креативный маркетинговый проект

20 июня, PrimaMedia. Оригинальный сувенир приготовили студенты кафедры сервиса и туризма Школы экономики и менеджмента ДВФУ к Всемирному экономическому форуму (ВЭФ, пройдет 11-13 сентября на острове Русском во Владивостоке). Будущих рестораторов, отельеров, специалистов туристской отрасли заинтересовало — как режим порто-франко будет влиять на развитие бизнеса и как креативно, в сувенирном варианте, оформить "гражданство" этого режима, сообщает ИА PrimaMedia.

В ходе работы над проектом "Паспорт гражданина Порто-Франко" были использованы исторические, краеведческие, современные материалы. Обложку сувенира "Паспорт гражданина Порто-Франко" украшает герб Владивостока, его название на английском и русском языках. На первой странице обозначено место для фотографии, фамилии, имени отчества, даты и места рождения. Также обозначен срок действия "документа" – 49 лет.

Как поясняют авторы проекта, действующий сегодня закон "О Свободном порте Владивосток" дает небывалые налоговые и экономические льготы инвесторам, предоставляет упрощенный въезд для иностранцев. Но это, разумеется, совсем не новый опыт для нашего края — первый раз Владивосток был объявлен Свободным портом еще в декабре 1862 года. К тому моменту порто-франко уже существовали на Черном море — в Одессе и в Батуми.

Со строительством Транссиба доставлять во Владивосток русские товары стало проще, и, чтобы поддержать отечественного производителя, 10 июня 1900 года режим порто-франко во Владивостоке отменили. Иностранные предприниматели перевели свои магазины и производства в Китай, началась эпоха контрабанды. Однако с началом русско-японской войны Транссиб оказался "ангажирован" для военных целей, гражданские перевозки по нему резко сократились. Поэтому 1 мая 1904 года порто-франко восстановили в прежнем объеме, однако в 1909 году отменили окончательно.

Как отмечают историки и краеведы, почти 50-летний период режима порто-франко изменила облик приморской столицы. Из почти деревни Владивосток превратился в город с европейским лоском. Расцвело и предпринимательство. Об этом – и, конечно же, о современной жизни города и края — идет речь на 40 страницах "Паспорта гражданина Порто-Франко". Эта информация, уверены авторы проекта, может быть полезной и интересной и для туриста, и для предпринимателя, присматривающегося к льготам и преференциям нынешнего СПВ.

Отметим, что у студентов кафедры сервиса и туризма Школы экономики и менеджмента федерального университета это уже не первый опыт создания профильной печатной продукции – например, в саратовском издании "АЙ-ПР-ЭР" на днях вышли учебные пособия "Коммуникации в туристском бизнесе" и "Коммуникации в гостиничном бизнесе", подготовленные в ДВФУ.