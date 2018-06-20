Tele2 проанализировала активность болельщиков на матче Россия – Саудовская Аравия. Фото: предоставлено Tele2

Потребление интернет-трафика выросло в 5 раз, а средняя скорость в сети LTE составила свыше 8,5 Мб/сек

20 июня, PrimaMedia. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 подвел итоги мобильной активности болельщиков во время церемонии открытия футбольного первенства и матча между Россией и Саудовской Аравией, которые прошли 14 июня на стадионе "Лужники". Tele2 проанализировала интернет— и голосовой трафик абонентов во время игры и сравнила со средними показателями на других матчах в "Лужниках".

Голосовой трафик на большой спортивной арене "Лужники" 14 июня увеличился более чем в 3,5 раза. При этом потребление интернет-трафика выросло в 5 раз, а средняя скорость в сети LTE составила свыше 8,5 Мб/сек.

Своим абонентам Tele2 гарантирует высокое качество связи на всех объектах проведения матчей мирового первенства. Оператор выступил главным застройщиком на трех из двенадцати стадионов − в Нижнем Новгороде, Саранске и Калининграде. Базовой инфраструктурой для строительства сетей мобильной связи стала распределенная антенная система (Distributed Antennas Systems, DAS). DAS технологически универсальна, поддерживает различные стандарты связи и позволяет операторам одновременно оказывать услуги 4G/3G/2G.

Tele2 обеспечила качественное покрытие трибун, подтрибунных пространств и всех технических помещений. Оборудование рассчитано на стабильную работу в периоды повышенных нагрузок, поэтому во время проведения матчей зрителям доступна высокоскоростная передача данных и качественная голосовая связь. Tele2 также увеличила емкость каналов связи на вокзалах, в аэропортах, фан-зонах, около городских достопримечательностей, в торговых центрах и местах скопления туристов.