Фуд-фестиваль Владивостока пройдет в ТЦ "Максим". Фото: предоставлено ТЦ "Максим"

Гостей праздника 23 июня ждут бесплатные мастер-классы, дегустации и яркая шоу-программа

21 июня, PrimaMedia. Грандиозный фуд-фестиваль с бесплатными мастер-классами, дегустациями и яркой шоу-программой состоится 23 июня, в день открытия нового фуд-корта на пятом этаже торгового центра "Максим" во Владивостоке. Время проведения фестиваля – с 12.00 до 16.00, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Гости фестиваля смогут принять участие в приготовлении самого большого во Владивостоке ролла, продегустировать блюда пяти национальных кухонь. Профессиональный фотограф научит желающих приёмам фуд-фотографии. Ожидается богатая и разнообразная программа с участием фокусников, аниматоров, призами, конкурсами и живой музыкой.



ТЦ "Максим". Фото: ТЦ "Максим"

Дегустации пяти кухонь

"Изюминкой" праздника станет гигантский ролл, который будет приготовлен в присутствии и с участием зрителей и тут же подан к столу! Также в течение всего праздника повара каждого из заведений фуд-корта предложат вниманию гостей разнообразные блюда.

Здесь каждый найдёт себе кафе по вкусу: "Сытный дворик" порадует русской домашней кухней, Beef&Chicken – американской, "Пицца Стоп" – итальянской, "Токи Суши" – японской, а "Миринэ" – корейской. Это прекрасная возможность попробовать новые изысканные вкусы и выбрать заведение по душе.

Мастер-классы

Опытные повара поделятся секретами приготовления разных блюд. Детей и взрослых ждут мастер-классы по итальянской пицце, фруктовым букетам и любимым пирожным.

Пока одни будут учиться вкусно готовить, другим покажут, как красиво фотографировать. Известный владивостокский фотограф Никита Бернадский расскажет об основах фотосъёмки готовых блюд, поделится профессиональными советами и рекомендациями.

23 июня в 12.00 торговый центр "Максим" приглашает на фуд-фестиваль всех желающих! Участие в мастер-классах бесплатное.

Приятное общение и вкусная еда

Фуд-корт – это обширное помещение в торговом центре, где гостям предлагают услуги сразу несколько предприятий общественного питания, с общим залом для приёма пищи. Этот формат обслуживания впервые появился в США и быстро завоевал популярность во всём мире.

Принцип работы фуд-корта несложен: посетитель может комфортно разместиться в зале и заказать еду и напитки в одном заведении или сразу в нескольких точках питания. Возможности выбора тут намного шире, чем в любом отдельно взятом кафе.

Поход на фуд-корт — это еще и способ отдохнуть и пообщаться с друзьями, родственниками, коллегами.

В торговом центре можно с удовольствием провести время, совершить приятные покупки, развлечься. А потом вкусно отобедать или перекусить на площадке фуд-корта. Просто, как всё гениальное!

Подробности мероприятия можно найти на сайте http://maxim.tc.

Запись на мастер-классы производится по телефону: +7 (423) 233-51-05.