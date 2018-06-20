Приморский водоканал приступил к восстановлению канализационной насосной станции. Фото: КГУП "Примводоканал"

Примводоканал приступил к восстановлению канализационной насосной станции района "Патрокл"

Предприятию потребуется провести большую и затратную работу, чтобы восстановить и произвести запуск оборудования

20 июня, PrimaMedia. Два года решался вопрос о прекращении выпусков канализационных стоков в озеро у бухты Патрокл. КГУП "Приморский водоканал" по юридическим причинам не мог взять на себя ответственность за стоки в водоём. Несмотря на это, аварийные бригады предприятия неоднократно занимались откачиванием несанкционированных стоков. До сегодняшнего дня решался вопрос о том, в чьем ведении будут находиться объекты. На сегодняшний день "Примводоканал" уже начало работу по восстановлению канализационно-насосной станции (КНС) для последующего ее запуска, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт предприятия.

В связи с решением Центрального районного суда Хабаровска от 12.04.2018 года администрацией ладивостока организована работа по признанию объектов капитального строительства канализационных станций и сетей микрорайона Патрокл бесхозяйственными в установленном порядке. Это инициировано для последующей передачи сетей в собственность Приморского края для эксплуатации "Приморским водоканалом".

Бригады рабочих устраняют повреждения в резервуарах насосных станций на Патрокле

В конце мая администрация города Владивостока обратилась с просьбой к КГУП "Приморский водоканал", как к гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории ВГО, организовать эксплуатацию и обслуживание объектов капитального строительства канализационных станций и сетей микрорайона Патрокл.

На сегодняшний день предприятие уже начало работу по восстановлению канализационно-насосной станции (КНС) для последующего ее запуска.

Поскольку за время разбирательств канализационные насосные станции подвергались грабежам и поджогу, который организовали недоброжелатели, то они пришли в плачевное состояние. Потребуется провести большую и затратную работу, чтобы восстановить и произвести запуск оборудования.

Директор ООО "Дальвостокстрой" Владимир Папин, в качестве спонсорской помощи администрации, силами компании возвёл ограждение и установил контейнерный павильон, в котором размещено оборудование для исправной работы КНС.

В свою очередь, "Приморский водоканал" организовал работу ВОХР на территории КНС и приступил к установке и монтажу насосного оборудования и систем автоматического управления. Кроме этого специалистам производственного подразделения Горканализации необходимо будет произвести промывку и ревизию напорно-самотечных коллекторов. В дальнейшем "Примводоканал" приступит к пуско-наладке систем водоотведения в микрорайоне Патрокл. Все виды работ планируется завершить в установленные сроки.

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