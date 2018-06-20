Соревнования между отделениями ВГК ООО "Приморскуголь". Фото: предоставлено ООО "Приморскуголь"

Соревнования среди горноспасательных команд «Приморскуголь» прошли в Приморье

В конкурсных состязаниях приняли участие три отделения ВГК

20 июня, PrimaMedia. Соревнования между отделениями ВГК ООО "Приморскуголь" проходили 14-15 июня на учебно-тренировочном полигоне Приморского военизированного горно-спасательного взвода поселка Липовцы. В конкурсных состязаниях приняли участие три отделения ВГК: два – в составе сотрудников разрезоуправления "Новошахтинское" и одно – представителей ПЕ "ШПУ "Восточное", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе предприятия.

По итогам соревнований первое место в номинации "Лучшая команда ВГК" присуждено команде №1 РУ "Новошахтинское".

Победителем в номинации "Лучший командир отделения ВГК" признан Александр Журавленко (команда №1 РУ "Новошахтинское").

Первое место в номинации "Лучший боец ВГК" занял Алексей Тренин (команда №1 РУ "Новошахтинское").

Отделение ВГК ООО "Приморскуголь"

Отделение ВГК ООО "Приморскуголь". Фото: предоставлено ООО "Приморскуголь"

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