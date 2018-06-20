"Луч-Энергия" начал корейские сборы с ничьей в поединке с "Тэджоном"

"Луч" атакует ворота "Тэджона". Фото: пресс-служба ФК "Луч-Энергия"

Всего минуты не хватило "тиграм", чтобы отстоять минимальное преимущество

20 июня, PrimaMedia. Всего одной минуты не хватило футболистам "Луча-Энергии" для победы в первом контрольном матче на сборах в Южной Корее. 18 июня в городе Тэджон на 40-тысячном стадионе, принимавшем в 2002 году матчи чемпионата мира, "тигры" сыграли вничью 1:1 с местным клубом "Тэджон Ситизен", выступающем сейчас в "K-лиге 2", втором по значимости футбольном дивизионе Кореи, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

Перед игрой. Фото: пресс-служба ФК "Луч-Энергия" Первый матч "Луча" в Корее превратился в праздник. Фото: пресс-служба ФК "Луч-Энергия" Первый матч "Луча" в Корее превратился в праздник. Фото: пресс-служба ФК "Луч-Энергия" Первый матч "Луча" в Корее превратился в праздник. Фото: пресс-служба ФК "Луч-Энергия" Первый матч "Луча" в Корее превратился в праздник. Фото: пресс-служба ФК "Луч-Энергия" На игру пришло много зрителей. Фото: пресс-служба ФК "Луч-Энергия" Борьба была жаркой. Фото: пресс-служба ФК "Луч-Энергия" 1 / 7

На 55-ой минуте Александр Носов совершил свой фирменный проход по левому флангу, ворвался в штрафную и обводящим ударом отправил мяч в дальний угол ворот — 1:0. К сожалению, начать этот сбор с победы нашей команде не удалось: всего за минуту до конца матча 14-ый номер хозяев воспользовался ошибкой наших центральных защитников и несильным ударом с 5 метров сравнял счет — 1:1.



Оказалось, у "Луча" есть болельщики и на Корейском полуострове. Фото: пресс-служба ФК "Луч-Энергия"

Состав "Луча-Энергии": Котляров, Ходырев (Ращупкин, 67), Насадюк, Пономаренко, Марущак, Носов (Ветошкин, 76), Машнев, Замалиев (Кротов, 76), Дудкин (Калугин, 67), Ким.