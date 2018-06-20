Спорт. 17:15
"Луч" атакует ворота "Тэджона". Фото: пресс-служба ФК "Луч-Энергия"

"Луч-Энергия" начал корейские сборы с ничьей в поединке с "Тэджоном"

Всего минуты не хватило "тиграм", чтобы отстоять минимальное преимущество

20 июня, PrimaMedia. Всего одной минуты не хватило футболистам "Луча-Энергии" для победы в первом контрольном матче на сборах в Южной Корее. 18 июня в городе Тэджон на 40-тысячном стадионе, принимавшем в 2002 году матчи чемпионата мира, "тигры" сыграли вничью 1:1 с местным клубом "Тэджон Ситизен", выступающем сейчас в "K-лиге 2", втором по значимости футбольном дивизионе Кореи, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

1 / 7

На 55-ой минуте Александр Носов совершил свой фирменный проход по левому флангу, ворвался в штрафную и обводящим ударом отправил мяч в дальний угол ворот — 1:0. К сожалению, начать этот сбор с победы нашей команде не удалось: всего за минуту до конца матча 14-ый номер хозяев воспользовался ошибкой наших центральных защитников и несильным ударом с 5 метров сравнял счет — 1:1.

Оказалось, у "Луча" есть болельщики и на Корейском полуострове

Оказалось, у "Луча" есть болельщики и на Корейском полуострове. Фото: пресс-служба ФК "Луч-Энергия"

Состав "Луча-Энергии": Котляров, Ходырев (Ращупкин, 67), Насадюк, Пономаренко, Марущак, Носов (Ветошкин, 76), Машнев, Замалиев (Кротов, 76), Дудкин (Калугин, 67), Ким.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

«#болеювчетыреутра»: как Приморье встречало победу сборной России по футболу над Египтом

11:30

Свистать всех наверх: выяснилось, кто остается играть во владивостокском ХК «Адмирал»

18 июня, 15:30

Оле-оле-оле: как Владивосток болел за сборную России на Чемпионате мира по футболу

15 июня, 11:15

Матчи ЧМ-2018 по футболу покажут на большом экране на центральной площади Владивостока

14 июня, 12:40

Первый открытый чемпионат по фридайвингу состоится во Владивостоке

31 мая, 12:55

Картина дня

Повышение НДС оплатит население: бизнес Приморья отреагировал на повышение ставки налога

10:05

ЛиТР-2018. Послевкусие

19 июня, 23:55

Экс-депутат парламента Приморья арестован в Испании за неуплату налогов и отмывание денег

11:50

7 лет строгого режима за 250 тысяч: экс-директор "Дальпресса" получил срок за взятку

19 июня, 19:50

Приморью распределили миллиарды на соцобъекты в центрах экономического роста

11:30

«#болеювчетыреутра»: как Приморье встречало победу сборной России по футболу над Египтом
Гражданам Свободного порта Владивосток приготовили паспорта
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia